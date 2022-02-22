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Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50737 (50 т., 236-356 мм)
5.0
2
Найти аналог
Домкраты
    Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50737 (50 т., 236-356 мм)
    Арт. Х1313104
    5.0
    2
    Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50737 (50 т., 236-356 мм)

      Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50737 (50 т., 236-356 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1313104
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		260x200x250
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Домкрат гидравлический Matrix 50737 50Т может использоваться для работы с грузами весом до 50 тонн. Сфера применения – погрузка и разгрузка стройматериалов, ремонтные, отделочные и монтажные работы. Металлический рычаг обеспечивает плавный ход домкрата без рывков и провалов. Устойчивость гарантирована широким основанием – домкрат не «садится» в землю даже при пиковых нагрузках и мокрой поверхности грунта. Использовать бутылочный домкрат можно внутри и снаружи помещений – металлический корпус защищает прибор от влаги, пыли, грязи и других пагубных воздействий. Для удобства транспортировки приделаны две ручки: подвижная (сверху) и статическая (у основания). Общий вес домкрата в сборке – 28,6 кг. Купить Matrix 50737 50Т можно в нашем интернет-магазине – подлинность и техническая исправность проверены! Лучший выбор для подъёма тяжёлых грузов на улице и в помещении – домкрат Matrix 50737 бутылочный, цена которого делает покупку выгодной!

        Преимущества

        • Максимальная грузоподъёмность (полная загрузка) – 50 тонн
        • Абсолютная безопасность работы. Рычаг не отваливается и не проскальзывает изнутри
        • Устойчивость на любой поверхности, независимо от её твёрдости и состояния поверхности
        • Простота обслуживания и транспортировки домкрата