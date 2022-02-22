Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50737 (50 т., 236-356 мм)

Преимущества

Максимальная грузоподъёмность (полная загрузка) – 50 тонн

Абсолютная безопасность работы. Рычаг не отваливается и не проскальзывает изнутри

Устойчивость на любой поверхности, независимо от её твёрдости и состояния поверхности

Простота обслуживания и транспортировки домкрата





Домкрат гидравлический Matrix 50737 50Т может использоваться для работы с грузами весом до 50 тонн. Сфера применения – погрузка и разгрузка стройматериалов, ремонтные, отделочные и монтажные работы. Металлический рычаг обеспечивает плавный ход домкрата без рывков и провалов. Устойчивость гарантирована широким основанием – домкрат не «садится» в землю даже при пиковых нагрузках и мокрой поверхности грунта. Использовать бутылочный домкрат можно внутри и снаружи помещений – металлический корпус защищает прибор от влаги, пыли, грязи и других пагубных воздействий. Для удобства транспортировки приделаны две ручки: подвижная (сверху) и статическая (у основания). Общий вес домкрата в сборке – 28,6 кг. Купить Matrix 50737 50Т можно в нашем интернет-магазине – подлинность и техническая исправность проверены! Лучший выбор для подъёма тяжёлых грузов на улице и в помещении – домкрат Matrix 50737 бутылочный, цена которого делает покупку выгодной!