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Сфера применения этих агрегатов весьма обширна. С помощью бетоносмесителя можно как замешивать растворы и строительные смеси на стройплощадке или промышленном предприятии, так и заготавливать корма в сельском хозяйстве. Современные модели с электрическим приводом значительно упрощают и ускоряют работу. В наш рейтинг лучших бетономешалок вошли бетоносмесители для строительства и небольших отделочных работ.

Бетоносмесители какой фирмы лучше

На рынке строительной техники большой выбор бетономешалок отечественных и зарубежных производителей. Вот рейтинг лучших производителей бетономешалок:

Belamos . Поставляет устройства для огорода и дачи, а также отопительные агрегаты. В ассортименте есть колесные бетоносмесители с разным размером бака.

. Поставляет устройства для огорода и дачи, а также отопительные агрегаты. В ассортименте есть колесные бетоносмесители с разным размером бака. Belle . Британский производитель дорожной техники и бетоносмесителей. Надежные бетономешалки бренда могут работать от бытовой сети и не требуют много усилий оператора при изготовлении и разгрузке смеси.

. Британский производитель дорожной техники и бетоносмесителей. Надежные бетономешалки бренда могут работать от бытовой сети и не требуют много усилий оператора при изготовлении и разгрузке смеси. Bigmaster . Выпускает качественные агрегаты для заготовки строительных растворов. Бетономешалки “Bigmaster” отличаются прочностью и тщательно перемешивают содержимое.

. Выпускает качественные агрегаты для заготовки строительных растворов. Бетономешалки “Bigmaster” отличаются прочностью и тщательно перемешивают содержимое. DENZEL . Производитель и дистрибьютор оборудования для дома и профессиональных работ. Модели бренда производятся в России, оснащаются чугунным венцом и рамой повышенной устойчивости.

. Производитель и дистрибьютор оборудования для дома и профессиональных работ. Модели бренда производятся в России, оснащаются чугунным венцом и рамой повышенной устойчивости. MTX . Специализируется на изготовлении слесарных и столярных, крепежных, отделочных и других видах инструмента. Под маркой выпускаются средних размеров бетономешалки с мощностью до 1 кВт.

. Специализируется на изготовлении слесарных и столярных, крепежных, отделочных и других видах инструмента. Под маркой выпускаются средних размеров бетономешалки с мощностью до 1 кВт. PATRIOT . Предлагает покупателям силовую технику, климатическое оборудование, инструмент и расходные материалы. Гравитационные бетоносмесители PATRIOT оснащены защитой двигателя и простой системой управления.

. Предлагает покупателям силовую технику, климатическое оборудование, инструмент и расходные материалы. Гравитационные бетоносмесители PATRIOT оснащены защитой двигателя и простой системой управления. TSUNAMI . Инструмент и техника, абразивные расходники - вот лишь небольшой список продуктов бренда. Бетоносмесители от производителя имеют чугунный или полиамидный венец и могут легко перемещаться по территории стройплощадки благодаря колесам.

. Инструмент и техника, абразивные расходники - вот лишь небольшой список продуктов бренда. Бетоносмесители от производителя имеют чугунный или полиамидный венец и могут легко перемещаться по территории стройплощадки благодаря колесам. Zitrek . Компания, которая производит бетоносмесители разной конструкции: с гравитационным и принудительным смешиванием, с механическим и редукторным опрокидыванием, стационарные и мобильные.

. Компания, которая производит бетоносмесители разной конструкции: с гравитационным и принудительным смешиванием, с механическим и редукторным опрокидыванием, стационарные и мобильные. ВИХРЬ . Известный производитель инструмента и оборудования для строительства, дома и производства. Модели бренда имеют разный объем бака, что удобно при покупке оборудования для мелкого ремонта и масштабных строительных работ.

. Известный производитель инструмента и оборудования для строительства, дома и производства. Модели бренда имеют разный объем бака, что удобно при покупке оборудования для мелкого ремонта и масштабных строительных работ. Лебедянь . Завод - производитель техники для строительства и дорожно - укладочных работ, а также сопутствующих товаров. Для приобретения доступны как небольшие бетономешалки мощностью до 1 кВт, так и промышленные агрегаты с дизельным двигателем.

. Завод - производитель техники для строительства и дорожно - укладочных работ, а также сопутствующих товаров. Для приобретения доступны как небольшие бетономешалки мощностью до 1 кВт, так и промышленные агрегаты с дизельным двигателем. Профмаш . Российский производитель бетоносмесителей с механическим сбросом, которые подойдут для малоэтажного строительства и ремонта.

. Российский производитель бетоносмесителей с механическим сбросом, которые подойдут для малоэтажного строительства и ремонта. СИБРТЕХ . Компания, выпускающая садовый инвентарь, силовую технику, инструмент разного назначения и расходные материалы. Производитель заявляет высокую износоустойчивость даже при больших нагрузках. Лучшие бетономешалки российского производства от бренда “Сибртех” представлены в нашем рейтинге.

. Компания, выпускающая садовый инвентарь, силовую технику, инструмент разного назначения и расходные материалы. Производитель заявляет высокую износоустойчивость даже при больших нагрузках. Лучшие бетономешалки российского производства от бренда “Сибртех” представлены в нашем рейтинге. Caiman . Крупный бренд садового и строительного оборудования, который предлагает бетоносмесители разной модификации и назначения.

. Крупный бренд садового и строительного оборудования, который предлагает бетоносмесители разной модификации и назначения. ELITECH . Поставляет на рынок большой спектр техники и инструмента для стройки и ремонта, садовых работ и промышленности. Гравитационные бетоносмесители бренда имеют надежную конструкцию и доступную стоимость.

. Поставляет на рынок большой спектр техники и инструмента для стройки и ремонта, садовых работ и промышленности. Гравитационные бетоносмесители бренда имеют надежную конструкцию и доступную стоимость. PRORAB . Отечественный бренд техники, товары которого отличаются небольшой стоимостью и высоким качеством. Смесители от PRORAB можно приобрести для заливки полов в доме, бетонирования дорожек на дачном участке и любых отделочных работ.

. Отечественный бренд техники, товары которого отличаются небольшой стоимостью и высоким качеством. Смесители от PRORAB можно приобрести для заливки полов в доме, бетонирования дорожек на дачном участке и любых отделочных работ. STURM. Бетоносмесители, которые производит STURM оснащены надежной автоматикой, имеют крепкий стальной корпус и простое управление.

Как выбрать бетономешалку

Лучшая для вас модель бетономешалки должна качественно производить замес, быстро выдавать желаемое количество раствора и при этом быть долговечной. Чтобы найти такой агрегат, уделите внимание изучению следующих важных характеристик:

Принцип действия. По принципу действия принято выделять модели с гравитационным и принудительным замесом.

Гравитационная бетономешалка Бетономешалка с принудительным замесом



В барабане такого смесителя находятся стационарные рассекатели, которые производят замес при его вращении. Они обладают средним объемом бака (100-200 литров), более компактны и имеют сравнительно меньшую стоимость. Такие устройства оснащаются горизонтальным или вертикальным механизмом, который движется в стационарной емкости. Они рассчитаны на объем бака около 250 литров, громоздки и потребляют больше энергии.

Объем барабана. Определяет количество смеси, которое может произвести бетоносмеситель за один цикл. Стоит учесть, что объем барабана не равен объему заготавливаемой смеси, поскольку для получения качественного раствора требуется заполнение емкости примерно до половины. Рейтинг лучших бетономешалок для дома и дачи возглавляют модели с объемом барабана до 150 л. Толщина стенок барабана. Достаточно часто строительные смеси содержат небольшие абразивные частицы, которые при трении о стенки барабана повреждают лакокрасочное покрытие и саму емкость. Производители агрегатов указывают максимально допустимый размер этих частиц, в среднем он составляет 40 мм. Поэтому для замешивания бетонного или дорожного покрытия с крупными включениями рекомендуется выбирать бетономешалку с толстостенным баком. Расход цемента. Параметр, который определяет необходимую производительность устройства. Чем больший объем смеси вам требуется за короткий промежуток времени, тем больше должен быть расход. Частота использования. Характеристики той или иной модели бетоносмесителя определяются и необходимостью его частого использования. Если вы планируете периодическое использование агрегата для ремонта, то будет достаточно приобрести бетоносмеситель небольшой мощности (до 800 Вт), а для ежедневной заготовки смесей в течение рабочей смены желательно сделать выбор в пользу устройств мощностью от 1 кВт. Материал. Корпус бака, траверсу и раму бетономешалок изготавливают из металла разной толщины (от 1,2 до 2+ мм). Для моделей с венцовым механизмом важное значение имеет материал изготовления венца и шестерни. Чаще всего это пластик, сталь, чугун или полиамид.

Материал Свойства Пластик Выгодная цена;

Малошумная работа;

Не рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Сталь Долгий срок службы;

Не издает много шума при работе. Чугун Недорогой;

Прочный;

Оптимален для непродолжительных работ. Полиамид Прочность;

Оптимален для длительных работ.

Виды бетономешалок

Гравитационные бетономешалки подразделяются на венцовые и роторные.

Вид бетономешалки Принцип работы Конструктивные особенности Венцовая



Крутящий момент от двигателя поступает на шестерню, которая приводит в движение венец вокруг барабана. Двигатель и шестерня располагаются в боковой части корпуса. Редукторная



Барабан приводится в движение редуктором. Двигатель чаще располагается в нижней части барабана.

Какую гравитационную бетономешалку лучше выбрать, редукторную или венцовую, будет зависеть от предпочтений и возможностей пользователя. При равной производительности редукторные модели стоят дороже венцовых, но при этом не требуют постоянного обслуживания и более надежны. Однако, если редуктор устройства придет в негодность, то его придется полностью заменить, что трудозатратно и дорого.

Лучшие компактные бетономешалки до 100 л

Модель/Характеристика Мощность (Вт) Объем барабана (л) Объем смеси (л) Материал венца Наличие колес Вес (кг) Стоимость (руб) Sturm CM20070RF 500 70 30 Чугун Есть 27,7 15 100 STURM CM1907C 300 70 42 - Есть 34 5 800 СИБРТЕХ СТ-65 95402 300 63 40 - Есть 22,7 10 000 Belamos BX65, 65 л. 220 65 - - Есть 58 16 000 PRORAB ECM 63 220 63 48 - Есть 28 10 000

Sturm CM20070RF

Хорошая бетономешалка для дома и дачи, которая пригодится для периодических работ.

Достоинства:

Особенности конструкции шкива обеспечивают защиту от прокрутки вала;

Легкая замена подшипников;

Бак изготовлен из прочной стали;

Термореле не дает двигателю работать при температуре выше допустимой, что продлевает его срок службы;

Защитный кожух на двигателе позволяет использовать бетономешалку в пыльном помещении;

Барабан вмещает около 30 литров готовой смеси, что оптимально для ремонтных работ в доме.

Недостатки:

Не выявлено.

STURM CM1907C

Лучший недорогой смеситель для отделки и строительства небольших объектов в нашем рейтинге.

Достоинства:

Может производить до 7 замесов в час, что удобно при большой площади заливки смеси;

Барабан имеет толщину стенок 1,2 мм и может приготовить до 42 литров смеси за один цикл;

Питается от бытовой сети;

Колеса способствуют легкому перемещению бетоносмесителя по территории объекта;

В широкое отверстие барабана удобно загружать материалы.

Недостатки:

Невысокая мощность - 300 Вт.

СИБРТЕХ СТ-65 95402

В рейтинг лучших бытовых бетономешалок мы включили эту модель, которая оптимальна не только для замешивания растворов, но и работ в сельском хозяйстве.

Достоинства:

Двигатель оснащен защитным кожухом от попадания пыли и частиц материала при работе смесителя;

В 70-литровой емкости может готовиться до 40 литров смеси за один рабочий цикл;

Удобная рукоятка для наклона барабана;

Транспортировочные колеса облегчают перемещение смесителя;

Осуществляет питание от сети в 220 В, поэтому может подключаться к розетке или генератору;

Недостатки:

Ненадежный шкив.





Belamos BX65, 65 л.

Надежный бетоносмеситель с небольшим барабаном.

Достоинства:

Малошумная работа (по отзывам пользователей);

Широкое загрузочное отверстие;

Емкости на 65 литров хватит для приготовления строительной смеси при мелком ремонте;

Колеса позволяют перевозить смеситель по территории объекта;

Ручка помогает установить барабан под желаемым углом или легко разгрузить бак;

Надежная рама с упором для лучшей устойчивости.

Недостатки:

Низкая мощность (220 Вт).





PRORAB ECM 63

В нашем обзоре эта модель является одной из лучших по соотношению объема готового раствора к вмести бака.

Достоинства:

Имеет защиту от пыли и влаги IP45D;

Рама с упором для большей устойчивости даже на неровной поверхности;

Крепление рамы на болтовые соединения обеспечивает надежную фиксацию барабана и разгрузочного механизма;

При вместимости в 63 литра в баке может готовиться до 48 литров раствора, что превышает средний показатель среди лучших моделей рейтинга;

Китайская сборка делает цену агрегата доступной.

Недостатки:

Недостаточное охлаждение двигателя.





Лучшие бетономешалки среднего объема до 150 л

СБР-132А.3 /220В 95443

Какая бетономешалка лучше и надежнее для работ в частном доме? - Определенно, лучшим выбором будет агрегат российской сборки с чугунным венцом.

Достоинства:

С помощью колеса можно зафиксировать барабан в необходимом положении для загрузки цемента, песка или гравия и его выгрузки;

Широкая горловина отверстия барабана позволяет единовременно положить в него большую порцию веществ для замеса;

Двигатель защищен кожухом от попадания смеси, пыли и влаги;

Небольшой уровень шума - 80 дБ;

Прочный чугунный венец;

Российская сборка - высокое качество.

Недостатки:

Не выявлено.





ПРОФМАШ Б 120

Одна из лучших моделей с полиамидным венцом для профессиональных работ.

Достоинства:

Регулировочное колесо может фиксировать барабан в 7 положениях для удобства загрузки материала и эффективного смешивания разного количества раствора;

Колеса позволяют без больших усилий перевозить бетоносмеситель по площадке или объекту;

Может подключаться к бытовой сети, поэтому не требует организации трехфазного источника питания;

Надежный полиамидный венец прекрасно подходит для частой эксплуатации смесителя.

Недостатки:

Небольшая мощность для длительной работы.





МТХ СМ-120К 95481

В рейтинг бетономешалок до 140 литров мы включили эту надежную модель от Matrix.

Достоинства:

В барабане объемом 120 л можно приготовить до 60 л раствора;

Работает от бытовой сети в 220 В, что позволяет подключить смеситель в доме, гараже;

Надежный чугунный венец;

Барабан обработан антикоррозийным покрытием, что позволяет использовать смеситель в условиях повышенной влажности или в дождливую погоду;

Широкий упор в нижней части рамы для большей устойчивости;

Двигатель защищен от попадания смеси и пыли кожухом.

Недостатки:

Не выявлено.





СТРОЙМАШ СБР-150А.3-01 95449

В рейтинг электрических гравитационных бетономешалок по лучшей мощности вполне можно поставить эту модель.

Достоинства:

Быстрый замес (один цикл - 2 минуты);

Колеса для легкой транспортировки по стройплощадке или дому;

Прочный венец из чугуна;

Подключается к бытовой сети, поэтому может устанавливаться в любом оснащенном электричеством помещении;

За небольшое время способен приготовить до 80 литров смеси;

Высокая мощность в 1000 Вт позволят беспрерывно эксплуатировать агрегат в течение длительного времени.

Недостатки:

Не выявлено.





Сибртех БСЛ-140 95472, 140 л, 500 Вт

Оптимальный вариант бетоносмесителя для ремонтных работ.

Достоинства:

Российская сборка - надежность конструкции;

Прочный чугунный венец;

За один цикл заготавливает до 50 л смеси, что оптимально для ремонта в доме;

Вмещает мелкий заполнитель диаметром до 40 мм;

Защитный кожух предохраняет двигатель от попадания смеси и пыли;

Оснащен колесами для легкой транспортировки по объекту.

Недостатки:

Не выявлено.





Tsunami БР 120, 550Вт

Качественная электробетономешалка с лучшей прочной рамой.

Достоинства:

Надежные траверсы и рама обеспечивают устойчивость и качественную фиксацию барабана;

Колеса позволяют перевозить бетономешалку в пределах рабочего пространства;

Для защиты от попадания частиц смеси, материала при загрузке или неблагоприятных погодных условий двигатель оборудован кожухом;

Крупный штурвал для удобства фиксации барабана и выгрузки смеси;

Венец из чугуна для надежности при прокручивании полного барабана;

Питание от бытовой сети.

Недостатки:

Малый объем готовой смеси при вместительном барабане.





STURM CM20130RF

В рейтинг лучших электрических моделей бетономешалок мы включили этот достойный агрегат средней мощности, который подойдет для ремонта и строительства на даче.

Достоинства:

Чугунный венец не требует смазки и выдерживает высокую нагрузку;

Надежный стальной бак вмещает до 46 литров готовой смеси;

Регулировочное колесо помогает установить барабан под нужным углом или выгрузить смесь;

Колеса для перевозки бетономешалки по дачному участку или дому при ремонте;

Прочность конструкции обеспечивает российская сборка;

Барабан под действием электромотора совершает до 30 оборотов в минуту.

Недостатки:

Не выявлено.





Лучшие бетономешалки большого объема до 300 л

Модель/Характеристика Мощность (Вт) Объем барабана (л) Объем смеси (л) Материал венца Наличие колес Вес (кг) Стоимость (руб) Denzel B-200 95424 1000 200 110 Чугун Есть 65,3 28 820 STURM CM20200RF 1200 200 96 Чугун Есть 55 22 990 СБР-150 А 1000 152 80 Чугун Есть 71,3 35 990 ПРОФМАШ Б 200 850 175 115 Полиамид Есть 53 23 900 Сибртех БСЛ-160 95473 700 160 80 Чугун Есть 57 22 890

Denzel B-200 95424

Самые лучшие бетономешалки для дома и дачи отличаются устойчивостью к любым погодным условиям и надежной конструкцией.

Достоинства:

Покрытие на барабане защищает его от коррозии, что позволяет использовать агрегат в доме и на улице;

Шестерни и венец изготовлены из чугуна;

Мотор с медной обмоткой будет полезен при потерях в электросети;

Система защиты двигателя от перегрузок и повышенной температуры;

Уплотнение подшипников с двух сторон для надежной фиксации барабана;

Конструктивные особенности шкиво-ременной передачи защищают ремень от быстрого износа;

Лучшая мощность в 1кВт.

Недостатки:

Не выявлено.





STURM CM20200RF

Лучшая профессиональная бетономешалка по показателю мощности в нашем рейтинге.

Достоинства:

Мощность 1,2 кВт подойдет для длительной работы;

В баке за один цикл можно заготовить до 96 л смеси;

Удобный штурвал для фиксации бака под определенным углом или выгрузки раствора;

Надежный венец из чугуна оптимально подходит для вращения тяжелого барабана;

Для транспортировки по территории объекта предусмотрены колеса;

Питается от бытовой сети в 220 В.

Недостатки:

Не выявлено.





СБР-150 А

Рейтинг бетономешалок по надежности для строительства дома может возглавить эта модель от бренда “Лебедянь”.

Достоинства:

Рама с болтовыми креплениями обеспечивает надежную фиксацию барабана;

Колеса позволяют перевозить агрегат по стройплощадке;

Венец выполнен из чугуна, что обеспечивает надежность при вращении полного барабана;

Широкое отверстие в верхней части барабана позволяет засыпать строительный материал из больших мешков;

При высокой мощности в 1000 Вт бетономешалка издает мало шума (80 дБ);

Высокое качество обеспечивает российская сборка.

Недостатки:

Не выявлено.





ПРОФМАШ Б 200

Модель бетономешалки с повышенной электробезопасностью и 7-ю положениями фиксации регулятора.

Достоинства:

Бак из прессованной стали толщиной 1,5 мм выдерживает удары абразивных частиц;

Окрашивание полиэфирной краской защищает барабан при неблагоприятных погодных условиях;

Питается от бытовой сети, поэтому может использоваться в любом электрифицированном помещении;

За один цикл заготавливает до 115 литров смеси;

Полиамидный венец способен выдержать длительную беспрерывную работу;

Колеса для легкой перевозки по территории.

Недостатки:

Не выявлено.





Сибртех БСЛ-160 95473

В рейтинг бетономешалок для дома до 180 литров мы не могли не добавить эту модель отечественного производства.

Достоинства:

В барабане можно заготовить до 80 литров смеси;

Прочный чугунный венец устойчив к большим нагрузкам;

Для защиты двигателя от пыли и грязи предусмотрен кожух;

Российская сборка обеспечивает надежность конструкции;

Допускает использование заполнителей диаметром до 40 мм, что удобно при замешивании щебня и гравия;

Мобильность за счет колес.

Недостатки:

Не выявлено.





Рейтинг лучших электрических бетономешалок

Модель/Характеристика Мощность (Вт) Объем барабана (л) Объем смеси (л) Материал венца Наличие колес Вес (кг) Стоимость (руб) STURM CM20160RF 850 160 50 Чугун Есть 45 22 700 STURM CM20180RF <1000 180 80 Чугун Есть 53 23 900 Сибртех БСЛ-180 95474 700 180 96 Чугун Есть 59 24 260 Лебедянь СБР-190 95452 1000 190 110 Чугун Есть 72 39 300 Сибртех БСЛ-200 95475 1000 200 110 Чугун Есть 63 26 250

STURM CM20160RF

Хороший агрегат для строительства на даче или отделочных работ.

Достоинства:

Чугунная шестерня и венец долговечны и не нуждаются в дополнительном смазывании;

В барабане можно заготовить до 50 литров смеси и производить замес частиц диаметром до 40 мм;

Удобству управления способствует автоматический запуск и штурвал, который может фиксироваться в нескольких положениях;

Барабан может совершать до 30 оборотов в минуту;

Один из лучших в рейтинге агрегатов по весу среди моделей с большим барабаном.

Недостатки:

Не выявлено.





STURM CM20180RF

Какие электрические бетономешалки хорошие и надежные? - Те, которые имеют ударопрочный барабан и могут питаться от бытовой сети.

Достоинства:

Барабан выполнен из стали высокого качества;

Надежная шкиво-ременная передача способствует бесперебойной работе шестерни и венца;

Способен перемешивать частицы диаметром не более 40 мм;

Питание от бытовой электросети позволяет подключить бетономешалку в любом помещении с электричеством;

Опора в нижней части рамы для большей устойчивости;

Бак вмещает до 80 л готового раствора;

Недостатки:

Не выявлено.





Сибртех БСЛ-180 95474

Бетоносмеситель, который пригодится как при строительных работах, так и в хозяйстве для заготовки кормов для животных.

Достоинства:

Рама имеет усиленную конструкцию, что способствует устойчивости при больших нагрузках;

Асинхронный двигатель долговечен и не нуждается в особом обслуживании;

На двигателе оборудован защитный кожух для предохранения от пыли и попадания смеси;

Колеса для транспортировки по территории участка или стройплощадки;

Большой объем готового материала - 96 литров.

Недостатки:

Не выявлено.





Лебедянь СБР-190 95452

Бетономешалку какой фирмы лучше выбрать? - Лучшим вариантом будут смесители проверенных брендов, которые специализируются на строительном оборудовании.

Достоинства:

За один цикл помогает заготовить до 110 л раствора, что является одним из лучших показателей в рейтинге;

Венец выполнен из чугуна, поэтому выдерживает высокую нагрузку;

Высокая мощность - 1000 Вт позволяет использовать агрегат длительное время без перерыва;

Небольшой уровень шума - 80 дБа;

Простое управление с помощью кнопок пуска/останова и штурвала регулировки.

Недостатки:

Высокая стоимость.





Сибртех БСЛ-200 95475

Самая лучшая бетономешалка на 200 литров с удобным управлением.

Достоинства:

Надежной передаче крутящего момента на барабан способствует чугунный венец;

На усиленной раме расположен упор для установки на любой поверхности и колеса для перевозки бетоносмесителя по территории;

Благодаря регулировочному штурвалу барабан может фиксироваться не нескольких положениях для удобства загрузки/выгрузки смеси;

Двигатель помещен в защитный кожух, предохраняющий его в запыленном помещении или работе с разными растворами;

Способен заготовить до 110 л смеси за один цикл.

Недостатки:

Не выявлено.





Рейтинг лучших бетономешалок для дома и дачи

Модель/Характеристика Мощность (Вт) Объем барабана (л) Объем смеси (л) Материал венца Наличие колес Вес (кг) Стоимость (руб) МТХ СМ-160K 95483 650 160 90 Чугун Есть 48 24 326 Вихрь БМ-63 220 63 45 Сталь Есть 23,7 17 000 Вихрь БМ-130 550 130 90 Чугун Есть 43 25 000 Zitrek Z120 024-0980 500 120 65 Чугун Есть 44 11 000 PRORAB ECM 70 B1 250 70 52 - Есть 27 8 000

МТХ СМ-160K 95483

Рейтинг бюджетных бетономешалок для дачи открывает эта модель от Matrix.

Достоинства:

Способен сделать до 90 литров раствора за один запуск;

Штурвал с фиксатором для удобства загрузки/выгрузки смеси;

Венец из чугуна выдерживает высокие нагрузки при полном барабане;

Простота управления: клавиши включения/выключения и регулировочный штурвал;

Кожух предохраняет двигатель от попадания частиц смеси, пыли, влаги;

Надежная конструкция рамы для работы при интенсивной нагрузке.

Недостатки:

Не выявлено.





Вихрь БМ-63

Хорошая бетономешалка для использования на придомовом участке.

Достоинства:

Лакокрасочное покрытие препятствует образованию ржавчины;

Подключение к бытовой сети упрощает эксплуатацию;

При объеме барабана в 63 л объем готовой смеси может составлять до 45 литров, что является одним из лучших показателей в рейтинге;

Мощности в 220 Вт достаточно для заготовки цементной смеси или смешивания корма для животных;

С помощью колес бетоносмеситель легко перемещать по участку или придомовой территории;

Небольшая высота позволяет хранить смеситель в гараже или бытовке.

Недостатки:

Не выявлено.





Вихрь БМ-130

Бетоносмеситель, который будет полезен как на строительном объекте, так и на дачном участке.

Достоинства:

В средних размеров барабане может готовиться до 90 литров смеси, что делает агрегат одним из лучших по этому параметру в рейтинге;

Подключается к бытовой сети, поэтому не требует организации в доме источника с тремя фазами;

Барабан совершает 35 оборотов в минуту и способен замешать раствор не более, чем за 5 минут;

Небольшой для этого класса устройств вес и транспортировочные колеса позволят перевозить бетономешалку по участку или дому;

Китайская сборка делает стоимость агрегата более доступной.

Недостатки:

Не выявлено.





Zitrek Z120 024-0980

Неплохой вариант бетоносмесителя для небольших работ в доме.

Достоинства:

Электрический двигатель имеет систему защиты от скачков напряжения и превышения допустимой температуры эксплуатации;

Надежная рама усиленной конструкции способствует устойчивости устройства и работе при большой нагрузке;

Колеса и ручка позволяют легко перевозить агрегат;

Питается от бытовой сети в 220 В;

Штурвал расположен под наклоном для удобства проворачивания;

Мотор защищен кожухом от пыли, брызг и попадания смеси.

Недостатки:

Желательно использование только для периодических работ.





PRORAB ECM 70 B1

Завершает наш рейтинг лучших бетоносмесителей модель от марки Prorab.

Достоинства:

Электрический привод не требует усилий оператора при запуске устройства;

Работает от однофазной сети, поэтому может подключаться в гараже или доме;

Мощности в 250 Вт достаточно для небольших периодических работ;

Удобная рукоятка для регулировки уровня наклона барабана;

Широкие колеса упрощают перевозку агрегата по неровной поверхности;

Мотор защищен от грязи и влаги кожухом.

Недостатки:

Не выявлено.





Какую бетономешалку лучше купить