Бур – это специфический рабочий аксессуар, который среди бытовых электрических инструментов применяется исключительно с перфораторами и ударными дрелями-шуруповертами. Используется, чтобы создавать отверстия в поверхностях из прочных материалов: например, кирпичной кладке, бетонных конструкциях, камне. Этот вид оснастки выполняет широкий спектр задач. Полезен в ремонтных работах, строительстве. За счет этого начинающих мастеров зачастую интересует, как выбрать бур для перфоратора.
Стандартный рабочий элемент перфоратора состоит из нескольких основных элементов:
Стандартное сверло для ударных дрелей-шуруповертов по бетону имеет следующие отличия от бура:
Большинство моделей сверлильных инструментов имеют 3 режима работы:
Каждый ориентирован на насадки определенных типов. Первый вращает оснастку в патроне, второй выполняет возвратно-поступательные движения (например, в этом режиме работает зубило), третий совмещает действия первых двух.
Сверла для дрелей-шуруповертов рассчитаны на безударное сверление, поэтому оснащены меньшим запасом прочности.
При выборе бура следует ориентироваться на такие факторы, как:
Параметр характеризует, отверстие какого размера получится бурить установленной оснасткой. Указывается в технических характеристиках товара, как и длина. Диаметр буров в интернет-магазине «Бигам» достигает 80 мм (профессиональные аксессуары с типа SDS-Max).
Чем больших размеров отверстие вам требуется, тем более оснастка будет требовательна к мощности электроприбора. Если работа обязывает сверлить регулярно, интенсивно и сложными отверстиями, то не скупитесь на качественный брендовый электроинструмент.
Профессионалам приходится бурить по множеству отверстий каждый день в различных условиях: стройплощадка или ремонт. Оснастка со временем изнашивается, теряя производительность. Увидев разброс цен между бюджетными и качественными бурами для перфоратора, новичок задастся вопросом «Зачем платить больше?», выберет первые. Недорогая оснастка быстро приходит в негодность, требуя замены.
На долговечность влияет качество материала, а также износостойкость напайки, отвечающей за бурение материала.
Разнообразный выбор рабочей оснастки объясняется тем, что инструмент используют при работе с материалами разной прочности – каждому требуются свои специфичные расходники. Есть разные хвостовики, габариты насадок, формы наконечников, производители, расширяющие разброс цен.
Разберем различия по обрабатываемому материалу.
Для перфоратора по бетону – прочному армированному – подойдет элемент с алмазным напылением: он характерен высоким запасом прочности. Такие детали широко распространены в профессиональной среде за счет надежности, долговечности, производительности.
Бытовые буровые насадки по камню и кирпичной кладке зачастую используются при проведении внутренних ремонтных работ. Отдается предпочтение насадкам с победитовыми наконечниками, хвостовиком типа SDS-Plus.
В отличие от бетона, камня и кирпича, древесина относится к мягким материалам. Аксессуары для перфораторов при работе с ней не используются, вместо них подойдут сверла. Работать с этой оснасткой надо в режиме сверления. Диаметр и тип хвостовика подбираются в соответствии с требуемым размером отверстия, выбранными характеристиками вашего электроинструмента.
Рекомендуется отдавать предпочтение брендовой рабочей оснастке Bosch, Metabo, Makita. Запчасти этих производителей не только прослужат длительный срок, но с меньшей вероятностью повредят инструмент и поверхности.
Разберем подробнее разновидности рабочих элементов электрических перфораторов.
Применяются, когда требуется создавать глубокие отверстия. Спиральная конструкция обеспечивает эффективный отвод пыли, что сокращает время выполнения задачи.
Будут полезны, когда нужно создать отверстие небольших размеров. Долговечны, но неудобны при длительной эксплуатации: из-за слабого отвода мусора пользователю приходится вручную вычищать пыль из созданного отверстия.
Оптимально подойдут, если требуется пробурить толстую стену: строение обеспечит качественный и своевременный вывод строительных отходов.
Используются в электромонтажных работах. Необходимы, когда нужно отверстие под розетку или выключатели. Бывают коронки с алмазным напылением или победитовыми зубцами.
Есть разновидности насадок, полезные в определенных специфичных ситуациях:
Нельзя ответить однозначно, твердосплавная режущая пластина из какого материала лучше. Алмаз и победит предназначены для выполнения разных задач:
Сверла, коронки, долота и прочие комплектующие выставлены с бирками (как на изображении). На них отображена вся необходимая информация:
Некоторые производители (к примеру, Зубр) указывают на упаковке дополнительную информацию. Например, для работы в каком режиме предназначена насадка (сверление, долбление, бурение). Размещают сведения о строении режущей пластины (наконечника).
Смазочные вещества предпочтительно использовать, чтобы продлить срок эксплуатации. Их требуется наносить на хвостовик перед установкой в перфоратор. Какие преимущества дает регулярное применение смазки хвостовиков?
Как правило, в руководствах по эксплуатации электрических сверлильных инструментов указывается, что использовать прибор определенного производителя можно только со смазкой соответствующей торговой марки. Тем не менее, если у вас нет возможности приобрести смазочную жидкость для хвостовиков, допустимо использовать сопутствующие товары сторонних производителей: к примеру, Makita, Metabo.