Бур – это специфический рабочий аксессуар, который среди бытовых электрических инструментов применяется исключительно с перфораторами и ударными дрелями-шуруповертами. Используется, чтобы создавать отверстия в поверхностях из прочных материалов: например, кирпичной кладке, бетонных конструкциях, камне. Этот вид оснастки выполняет широкий спектр задач. Полезен в ремонтных работах, строительстве. За счет этого начинающих мастеров зачастую интересует, как выбрать бур для перфоратора.

Стандартный рабочий элемент перфоратора состоит из нескольких основных элементов:

Хвостовик в задней части оснастки. За него деталь устанавливается в патроне электроинструмента. Бывают разных типов, подробнее рассмотрим позже.

в задней части оснастки. За него деталь устанавливается в патроне электроинструмента. Бывают разных типов, подробнее рассмотрим позже. Спираль .

. Полость для отвода пыли . При бурении скапливается большой объем строительного мусора. Вывод мелких частиц пыли через специальную канавку поддерживает высокую производительность.

. При бурении скапливается большой объем строительного мусора. Вывод мелких частиц пыли через специальную канавку поддерживает высокую производительность. Твердосплавная режущая пластина представляет собой наконечник оснастки. Его качество и состояние влияют на долговечность: обратите внимание, насколько прочно закреплена эта часть. Она должна находиться по центру. Следите за износом: после длительного использования твердосплавная режущая пластина перестанет эффективно входить в материал, и режущий инструмент придется менять.

Чем отличается бур от сверла по бетону

Стандартное сверло для ударных дрелей-шуруповертов по бетону имеет следующие отличия от бура:

Тип хвостовика. В бурах для перфораторов SDS-Plus и SDS-Max, в сверлах – цилиндрический. Хвостовик имеет канавки на месте установки в гнездо: они обеспечивают большую надежность. Прочность. Мощность перфоратора выше, чем шуруповерта. В процессе бурения (сверления с ударом) оснастка совершает возвратно-поступательные движения: на них оказывается сильная ударная нагрузка, поэтому она укреплена дополнительно: износостойкость выше. Наличие винтового стержня у насадок позволяет одновременно с бурением выводить из отверстия образующийся мусор.

Большинство моделей сверлильных инструментов имеют 3 режима работы:

Сверление.

Долбление.

Сверление с ударом.

Каждый ориентирован на насадки определенных типов. Первый вращает оснастку в патроне, второй выполняет возвратно-поступательные движения (например, в этом режиме работает зубило), третий совмещает действия первых двух.

Сверла для дрелей-шуруповертов рассчитаны на безударное сверление, поэтому оснащены меньшим запасом прочности.

Как выбрать бур для перфоратора

При выборе бура следует ориентироваться на такие факторы, как:

Производитель (качество). Рассмотрим в соответствующем пункте статьи.

Рассмотрим в соответствующем пункте статьи. Совместимость с инструментом. На установку в гнездо какого типа рассчитана насадка? Если вы – начинающий мастер, то уточните у продавца, будет ли достаточно насадке мощности вашего электрического прибора: в противном случае работа не будет эффективной.

На установку в гнездо какого типа рассчитана насадка? Если вы – начинающий мастер, то уточните у продавца, будет ли достаточно насадке мощности вашего электрического прибора: в противном случае работа не будет эффективной. Целесообразность. Задайтесь вопросом «Зачем мне нужен инструмент?». С каким материалом вы собираетесь работать? Отверстия каких габаритов (глубина, диаметр) планируете бурить? Ответы помогут избавить от затрат, которые вы не планировали.

Типоразмер хвостовика

SDS- Plus – это стандартная, наиболее распространенная разновидность. Используется в большинстве моделей легких и средних бытовых и полупрофессиональных электрических приборов. Предназначены для фиксации оснастки с размером хвостовика до 10 мм.

– это стандартная, наиболее распространенная разновидность. Используется в большинстве моделей легких и средних бытовых и полупрофессиональных электрических приборов. Предназначены для фиксации оснастки с размером хвостовика до 10 мм. SDS- Max представляет собой хвостовик для тяжелых моделей, которыми выполняют интенсивные профессиональные работы. За счет особенностей конструкции SDS-Max обеспечивают наиболее надежное закрепление насадки, что важно при выполнении сложных задач. Работают с бурами для перфоратора диаметром от 20 мм.

представляет собой хвостовик для тяжелых моделей, которыми выполняют интенсивные профессиональные работы. За счет особенностей конструкции SDS-Max обеспечивают наиболее надежное закрепление насадки, что важно при выполнении сложных задач. Работают с бурами для перфоратора диаметром от 20 мм. Съемный кулачковый патрон применяется в качестве дополнительного. Будет полезен, если под рукой нет дрели или шуруповерта, а потребность в сверлении есть. Предоставляет возможность работать инструментом со стандартными цилиндрическими сверлами, не прибегая к дополнительным приспособлениям.

Диаметр и длина

Параметр характеризует, отверстие какого размера получится бурить установленной оснасткой. Указывается в технических характеристиках товара, как и длина. Диаметр буров в интернет-магазине «Бигам» достигает 80 мм (профессиональные аксессуары с типа SDS-Max).

Чем больших размеров отверстие вам требуется, тем более оснастка будет требовательна к мощности электроприбора. Если работа обязывает сверлить регулярно, интенсивно и сложными отверстиями, то не скупитесь на качественный брендовый электроинструмент.

Ресурс (долговечность)

Профессионалам приходится бурить по множеству отверстий каждый день в различных условиях: стройплощадка или ремонт. Оснастка со временем изнашивается, теряя производительность. Увидев разброс цен между бюджетными и качественными бурами для перфоратора, новичок задастся вопросом «Зачем платить больше?», выберет первые. Недорогая оснастка быстро приходит в негодность, требуя замены.

На долговечность влияет качество материала, а также износостойкость напайки, отвечающей за бурение материала.





Категории и виды буров

Разнообразный выбор рабочей оснастки объясняется тем, что инструмент используют при работе с материалами разной прочности – каждому требуются свои специфичные расходники. Есть разные хвостовики, габариты насадок, формы наконечников, производители, расширяющие разброс цен.

Разберем различия по обрабатываемому материалу.

По бетону

Для перфоратора по бетону – прочному армированному – подойдет элемент с алмазным напылением: он характерен высоким запасом прочности. Такие детали широко распространены в профессиональной среде за счет надежности, долговечности, производительности.





По кирпичу, камню

Бытовые буровые насадки по камню и кирпичной кладке зачастую используются при проведении внутренних ремонтных работ. Отдается предпочтение насадкам с победитовыми наконечниками, хвостовиком типа SDS-Plus.

По дереву

В отличие от бетона, камня и кирпича, древесина относится к мягким материалам. Аксессуары для перфораторов при работе с ней не используются, вместо них подойдут сверла. Работать с этой оснасткой надо в режиме сверления. Диаметр и тип хвостовика подбираются в соответствии с требуемым размером отверстия, выбранными характеристиками вашего электроинструмента.

Виды насадок и сверл – какие производители лучше

Рекомендуется отдавать предпочтение брендовой рабочей оснастке Bosch, Metabo, Makita. Запчасти этих производителей не только прослужат длительный срок, но с меньшей вероятностью повредят инструмент и поверхности.





Разберем подробнее разновидности рабочих элементов электрических перфораторов.

Шнековые насадки

Применяются, когда требуется создавать глубокие отверстия. Спиральная конструкция обеспечивает эффективный отвод пыли, что сокращает время выполнения задачи.

Пологие сверла

Будут полезны, когда нужно создать отверстие небольших размеров. Долговечны, но неудобны при длительной эксплуатации: из-за слабого отвода мусора пользователю приходится вручную вычищать пыль из созданного отверстия.

Спиральные буры

Оптимально подойдут, если требуется пробурить толстую стену: строение обеспечит качественный и своевременный вывод строительных отходов.





Коронки

Используются в электромонтажных работах. Необходимы, когда нужно отверстие под розетку или выключатели. Бывают коронки с алмазным напылением или победитовыми зубцами.

Другие виды сверл

Есть разновидности насадок, полезные в определенных специфичных ситуациях:

Бур с большим наклоном канавок с высокой скоростью создает глубокие отверстия, быстро изнашиваясь, оказывая высокую нагрузку на электроинструмент.

с высокой скоростью создает глубокие отверстия, быстро изнашиваясь, оказывая высокую нагрузку на электроинструмент. Насадка с малым углом наклона канавок быстро просверлит большое число малых отверстий.

Победитовый или алмазный наконечник: что лучше?

Нельзя ответить однозначно, твердосплавная режущая пластина из какого материала лучше. Алмаз и победит предназначены для выполнения разных задач:

Алмазные наконечники предназначены для обработки бетонных конструкций (в том числе армированного бетона), каменных заготовок. Характерны высоким показателем износостойкости.

наконечники предназначены для обработки бетонных конструкций (в том числе армированного бетона), каменных заготовок. Характерны высоким показателем износостойкости. Победитовые наконечники будут более полезны в бытовой эксплуатации, так как используются зачастую при бурении каменной кладки, низкокачественного непрочного бетона.

Как маркируются сверла? Какие размеры насадок существуют

Сверла, коронки, долота и прочие комплектующие выставлены с бирками (как на изображении). На них отображена вся необходимая информация:





Для обработки какого материала предназначены. Какие габаритные размеры (диаметр, длину в миллиметрах) имеют. В какие гнезда (SDS-Plus, SDS-Max) устанавливаются.

Некоторые производители (к примеру, Зубр) указывают на упаковке дополнительную информацию. Например, для работы в каком режиме предназначена насадка (сверление, долбление, бурение). Размещают сведения о строении режущей пластины (наконечника).

Как выбрать смазку хвостовиков перфоратора

Смазочные вещества предпочтительно использовать, чтобы продлить срок эксплуатации. Их требуется наносить на хвостовик перед установкой в перфоратор. Какие преимущества дает регулярное применение смазки хвостовиков?





Патрон очищается от накопленного шлама.

Уменьшается вероятность попадания пыли и других мелких частиц ко внутренним рабочим узлам электроинструмента.

Снижается износ деталей.

Предотвращает перегрев в процессе интенсивной работы, уменьшая температуру.

Как правило, в руководствах по эксплуатации электрических сверлильных инструментов указывается, что использовать прибор определенного производителя можно только со смазкой соответствующей торговой марки. Тем не менее, если у вас нет возможности приобрести смазочную жидкость для хвостовиков, допустимо использовать сопутствующие товары сторонних производителей: к примеру, Makita, Metabo.