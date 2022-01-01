Бур - то, без чего не обойдется ни один инструмент по бетону (дрель или перфоратор). Отличительная особенность буров SDS-Plus - это форма наконечника с усиленным долотообразным сверлильным острием. А имеющийся ограничитель хвостовика (анкера) позволяет бурить отверстия быстро и безопасно.

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