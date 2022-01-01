Электрические степлеры
Найдено: 10 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 5 450 ₽5 950 ₽Частота ударов, уд/мин: 20Тип степлера: сетевойРасходка степлера: скобы, гвозди (штифты)Вес, кг: 1.6
- -500 ₽
-
- 2 790 ₽Частота ударов, уд/мин: 30Тип степлера: сетевойРасходка степлера: скобы, гвозди (штифты)Вес, кг: 0.8
- Нет в наличииЧастота ударов, уд/мин: 30Тип степлера: сетевойНапряжение аккумулятора, В: 3.6Расходка степлера: скобы, гвозди (штифты)Вес, кг: 1.1
- Нет в наличииЧастота ударов, уд/мин: 30Тип степлера: аккумуляторныйНапряжение аккумулятора, В: 3.6Расходка степлера: скобыВес, кг: 1
- Нет в наличииЧастота ударов, уд/мин: 30Тип степлера: сетевойРасходка степлера: скобы, гвозди (штифты)Вес, кг: 0.6
- Нет в наличииТип степлера: аккумуляторныйНапряжение аккумулятора, В: 18Вес, кг: 3.5
- Нет в наличииЧастота ударов, уд/мин: 30Тип степлера: сетевойРасходка степлера: скобы, гвозди (штифты)
- Нет в наличииЧастота ударов, уд/мин: 20Тип степлера: сетевойРасходка степлера: скобы, гвозди (штифты)
- Нет в наличииТип степлера: сетевойРасходка степлера: скобы, гвозди (штифты)Вес, кг: 1
- Нет в наличииТип степлера: сетевойРасходка степлера: скобы, гвозди (штифты)
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрические степлеры в городе Ярославль по цене от 1029 до 22285 рублей. В наличии более 10 наименований. Электрические степлеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.