Степлер электрический используется для крепления проводки, ковролина и других различных материалов. Используется в строительстве и производстве мебели.

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