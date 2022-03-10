Степлер механический BOSCH HT 14 0.603.038.001
Арт. Х1308310
Характеристики
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Производитель
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
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Функция повторного удара
|Нет
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Удлиненный "носик"
|Нет
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Скобогвоздезабивной пистолет BOSCH HT 14 будет полезен при проведении ремонтных, отделочных и реставрационных работ. С его помощью производится обтягивание мебели тканью, натяжение холста или пленки, крепление изоляционных материалов. Корпус инструмента выплавлен из цельного металла, а рукоятка имеет удобную форму, обладает прорезиненным покрытием и стопорным механизмом. Простой в применении, плавно регулирующий силу забивания, с тридцать пятым размером скоб и сорок первым типом штифтов, пистолет BOSCH HT 14 купить можно как для повседневного бытового, так и для профессионального использования.
Преимущества ручного скобозабивателя BOSCH HT 14:
- Мягкая рукоятка не даст устать рукам;
- Ударная сила изменяется мягко;
- Цельнометаллический противоударный корпус;
- Универсальность и безопасность эксплуатации инструмента;
- Компактность и простота.
Комплектация:
- Ручной скобозабиватель;
- Упаковка.