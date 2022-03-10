Степлер механический BOSCH HT 14 0.603.038.001

Скобогвоздезабивной пистолет BOSCH HT 14 будет полезен при проведении ремонтных, отделочных и реставрационных работ. С его помощью производится обтягивание мебели тканью, натяжение холста или пленки, крепление изоляционных материалов. Корпус инструмента выплавлен из цельного металла, а рукоятка имеет удобную форму, обладает прорезиненным покрытием и стопорным механизмом. Простой в применении, плавно регулирующий силу забивания, с тридцать пятым размером скоб и сорок первым типом штифтов, пистолет BOSCH HT 14 купить можно как для повседневного бытового, так и для профессионального использования.

Преимущества ручного скобозабивателя BOSCH HT 14:

Мягкая рукоятка не даст устать рукам;

Ударная сила изменяется мягко;

Цельнометаллический противоударный корпус;

Универсальность и безопасность эксплуатации инструмента;

Компактность и простота.

Комплектация: