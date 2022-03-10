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Степлер механический BOSCH HT 14 0.603.038.001
5.0
2
2 390 ₽
Степлеры механические
    Степлер механический BOSCH HT 14 0.603.038.001
    Арт. Х1308310
    5.0
    2
    Степлер механический BOSCH HT 14 0.603.038.001
    Степлер механический BOSCH HT 14 0.603.038.001
    Степлер механический BOSCH HT 14 0.603.038.001
      Степлер механический BOSCH HT 14 0.603.038.001
      Степлер механический BOSCH HT 14 0.603.038.001
      Степлер механический BOSCH HT 14 0.603.038.001

      Степлер механический BOSCH HT 14 0.603.038.001

      2 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308310
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
      2 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Скобогвоздезабивной пистолет BOSCH HT 14 будет полезен при проведении ремонтных, отделочных и реставрационных работ. С его помощью производится обтягивание мебели тканью, натяжение холста или пленки, крепление изоляционных материалов. Корпус инструмента выплавлен из цельного металла, а рукоятка имеет удобную форму, обладает прорезиненным покрытием и стопорным механизмом. Простой в применении, плавно регулирующий силу забивания, с тридцать пятым размером скоб и сорок первым типом штифтов, пистолет BOSCH HT 14 купить можно как для повседневного бытового, так и для профессионального использования.

        Преимущества ручного скобозабивателя BOSCH HT 14:

        • Мягкая рукоятка не даст устать рукам;
        • Ударная сила изменяется мягко;
        • Цельнометаллический противоударный корпус;
        • Универсальность и безопасность эксплуатации инструмента;
        • Компактность и простота.

        Комплектация:

        • Ручной скобозабиватель;
        • Упаковка.