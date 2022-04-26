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Скобы 80-10 (10 мм, 5000 шт.)
5.0
2
548 ₽
Для электрических степлеров
    Скобы 80-10 (10 мм, 5000 шт.)
    Арт. X76129
    5.0
    2
    Скобы 80-10 (10 мм, 5000 шт.)

      Скобы 80-10 (10 мм, 5000 шт.)

      548 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X76129
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		10
      Количество штук в упаковке, шт
      		5000
      Все характеристики
      548 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скобы 80-10 (5 тыс.шт) находят широкое применение в процессе фиксации обивочного полотна, крепления листов ДВП и иных материалов, а также при монтаже кабеля. Несмотря на внешнюю простоту, данные изделия имеют множество нюансов, определяющих сферу их применения. 

        Преимущества

        • В наборе 5000 штук
        • Тип скобы 80/GA21