Скобы 80-10 (10 мм, 5000 шт.)
Арт. X76129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Длина, мм
|10
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Количество штук в упаковке, шт
|5000
- Скобы 80-10 (5 тыс.шт) находят широкое применение в процессе фиксации обивочного полотна, крепления листов ДВП и иных материалов, а также при монтаже кабеля. Несмотря на внешнюю простоту, данные изделия имеют множество нюансов, определяющих сферу их применения.
Преимущества
- В наборе 5000 штук
- Тип скобы 80/GA21