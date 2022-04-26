Скобы 80-10 (10 мм, 5000 шт.)

Преимущества

В наборе 5000 штук

Тип скобы 80/GA21

Скобы 80-10 (5 тыс.шт) находят широкое применение в процессе фиксации обивочного полотна, крепления листов ДВП и иных материалов, а также при монтаже кабеля. Несмотря на внешнюю простоту, данные изделия имеют множество нюансов, определяющих сферу их применения.