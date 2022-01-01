Комплектующие для электрических рубанков
Найдено: 35 товаров
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- 1 170 ₽Ширина строгания (длина ножа), мм: 110Толщина, мм: 3Заточка ножа: односторонняяТип ножа: быстрорежущий
- 870 ₽Ширина строгания (длина ножа), мм: 102Толщина, мм: 5.5Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: твердосплавный
- 741 ₽Ширина строгания (длина ножа), мм: 82Толщина, мм: 1.1Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: твердосплавный
- 1 960 ₽Ширина строгания (длина ножа), мм: 110Толщина, мм: 3Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: быстрорежущий
- 430 ₽Ширина строгания (длина ножа), мм: 102Толщина, мм: 5.5Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: быстрорежущий
- 240 ₽Ширина строгания (длина ножа), мм: 82Толщина, мм: 5.5Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: быстрорежущий
- 1 400 ₽Ширина строгания (длина ножа), мм: 82
- 515 ₽Ширина строгания (длина ножа), мм: 110Толщина, мм: 5.5Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: быстрорежущий
- 2 320 ₽Ширина строгания (длина ножа), мм: 306Толщина, мм: 2Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: быстрорежущий
- 1 239 ₽Ширина строгания (длина ножа), мм: 82Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: твердосплавный
- 1 025 ₽Ширина строгания (длина ножа), мм: 110Толщина, мм: 3Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: быстрорежущий
- 599 ₽Ширина строгания (длина ножа), мм: 82Толщина, мм: 3Заточка ножа: односторонняяТип ножа: быстрорежущий
- 925 ₽Ширина строгания (длина ножа), мм: 110Толщина, мм: 5.5Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: твердосплавный
- 2 600 ₽Ширина строгания (длина ножа), мм: 180Толщина, мм: 2Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: быстрорежущий
- Нет в наличииШирина строгания (длина ножа), мм: 82Толщина, мм: 1.2Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: твердосплавный
- Нет в наличииШирина строгания (длина ножа), мм: 110Толщина, мм: 3Заточка ножа: односторонняяТип ножа: твердосплавный
- Нет в наличииШирина строгания (длина ножа), мм: 102Толщина, мм: 1.2Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: быстрорежущий
- Нет в наличииШирина строгания (длина ножа), мм: 75Толщина, мм: 1.1Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: твердосплавный
- Нет в наличииШирина строгания (длина ножа), мм: 332Толщина, мм: 1.5Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: быстрорежущий
- Нет в наличииШирина строгания (длина ножа), мм: 82Толщина, мм: 1.2
- Нет в наличииШирина строгания (длина ножа), мм: 170Толщина, мм: 3Заточка ножа: односторонняяТип ножа: быстрорежущий
- Нет в наличииШирина строгания (длина ножа), мм: 110Толщина, мм: 3Заточка ножа: односторонняяТип ножа: быстрорежущий
- Нет в наличииШирина строгания (длина ножа), мм: 82Толщина, мм: 1.2Заточка ножа: двухсторонняяТип ножа: быстрорежущий
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить комплектующие для электрических рубанков в городе Ярославль по цене от 95 до 11230 рублей. В наличии более 35 наименований. Комплектующие для электрических рубанков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.