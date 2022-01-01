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Нож для рубанка Практика Мастер 910-669 для Makita 1911, 2 шт.
1 025 ₽
Ножи для электрических рубанков
    Нож для рубанка Практика Мастер 910-669 для Makita 1911, 2 шт.
    Арт. О00000024363
    Нож для рубанка Практика Мастер 910-669 для Makita 1911, 2 шт.
    Нож для рубанка Практика Мастер 910-669 для Makita 1911, 2 шт.
    Нож для рубанка Практика Мастер 910-669 для Makita 1911, 2 шт.
    Нож для рубанка Практика Мастер 910-669 для Makita 1911, 2 шт.
      Нож для рубанка Практика Мастер 910-669 для Makita 1911, 2 шт.
      Нож для рубанка Практика Мастер 910-669 для Makita 1911, 2 шт.
      Нож для рубанка Практика Мастер 910-669 для Makita 1911, 2 шт.
      Нож для рубанка Практика Мастер 910-669 для Makita 1911, 2 шт.

      Нож для рубанка Практика Мастер 910-669 для Makita 1911, 2 шт.

      1 025 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024363

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		нож для рубанка
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      1 025 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Двусторонние ножи для рубанка ПРАКТИКА 910-669 для Makita 1911, в комплекте 2 шт. Изготовлены «Серия Мастер» из быстрорежущей стали HSS. Шлифованные режущие кромки для идеально чистого строгания мягкой и твердой древесины. Подходят к большинству рубанков известных фирм-производителей: BOSCH, MAKITA, DeWALT, HITACHI, B&D, METABO, SKIL, AEG и др.