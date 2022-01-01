Нож для рубанка Практика Мастер 910-669 для Makita 1911, 2 шт.

Двусторонние ножи для рубанка ПРАКТИКА 910-669 для Makita 1911, в комплекте 2 шт. Изготовлены «Серия Мастер» из быстрорежущей стали HSS. Шлифованные режущие кромки для идеально чистого строгания мягкой и твердой древесины. Подходят к большинству рубанков известных фирм-производителей: BOSCH, MAKITA, DeWALT, HITACHI, B&D, METABO, SKIL, AEG и др.

