Клеевые стержни
Найдено: 21 товар
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- 1 040 ₽Диаметр, мм: 11Длина, мм: 250Количество, шт: 10Назначение по материалу: дерево, бумагаВес, кг: 0.25
- 1 040 ₽Диаметр, мм: 11Длина, мм: 250Количество, шт: 10Назначение по материалу: стекло, дерево, бумага
- 1 040 ₽Диаметр, мм: 11Длина, мм: 250Количество, шт: 10Назначение по материалу: дерево, бумага
- 95 ₽Диаметр, мм: 7Длина, мм: 100Количество, шт: 7Назначение по материалу: пластик, стекло, керамикаВес, кг: 0.07
- 212 ₽Диаметр, мм: 11Длина, мм: 200Количество, шт: 6Назначение по материалу: пластик, стекло, керамика
- 205 ₽Диаметр, мм: 11Длина, мм: 200Количество, шт: 6Назначение по материалу: пластик, стекло, керамика
- 690 ₽Диаметр, мм: 4Количество, шт: 26
- 95 ₽Диаметр, мм: 7Длина, мм: 100Количество, шт: 12Назначение по материалу: дерево, бумагаВес, кг: 0.07
- 120 ₽Диаметр, мм: 11Длина, мм: 100Количество, шт: 6Назначение по материалу: пластик, стекло, металл, керамикаВес, кг: 0.08
- 140 ₽Диаметр, мм: 7Длина, мм: 100Количество, шт: 12Назначение по материалу: дерево, бумага
- 2 950 ₽Диаметр, мм: 11Длина, мм: 250Количество, шт: 40Назначение по материалу: стекло, дерево, бумагаВес, кг: 1
- 410 ₽Диаметр, мм: 11Длина, мм: 200Количество, шт: 16Назначение по материалу: пластик, стекло, керамикаВес, кг: 0.33
- 120 ₽Диаметр, мм: 11Длина, мм: 100Количество, шт: 6Назначение по материалу: пластик, стекло, металл, дерево, бумага, керамикаВес, кг: 0.08
- 160 ₽Диаметр, мм: 7Длина, мм: 100Количество, шт: 12Назначение по материалу: дерево, бумага
- 1 199 ₽Диаметр, мм: 11Длина, мм: 300Количество, шт: 33Назначение по материалу: пластик, стекло, керамикаВес, кг: 0.96
- 225 ₽Диаметр, мм: 11Длина, мм: 200Количество, шт: 8Назначение по материалу: пластик, стекло, керамикаВес, кг: 0.16
- 175 ₽Диаметр, мм: 11Длина, мм: 100Количество, шт: 6Назначение по материалу: дерево, бумага
- 1 040 ₽Диаметр, мм: 11Длина, мм: 250Количество, шт: 10Назначение по материалу: стекло, дерево, бумага
- Нет в наличииДиаметр, мм: 4Длина, мм: 230
- Нет в наличииДиаметр, мм: 4Длина, мм: 225Вес, кг: 0.1
- Нет в наличииДиаметр, мм: 4Длина, мм: 225Количество, шт: 24
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить клеевые стержни в городе Ярославль по цене от 95 до 2950 рублей. В наличии более 21 наименования. Клеевые стержни можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.