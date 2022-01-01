Стержни для клеевого пистолета пригодятся при ремонте дома, строительных работах, изготовлении мебели, покрытия для сидений автомобиля, занятиях творчеством. Стержень в термопистолете нагревается, и клей выходит через сопло на деталь. С их помощью можно клеить ткань, кожу, декорировать и ремонтировать изделия для сада.

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