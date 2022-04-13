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Стержни для клеевого пистолета STAYER 2-06821-W-S06 (11x200, 6 шт.)
5.0
2
212 ₽
Клеевые стержни
    Стержни для клеевого пистолета STAYER 2-06821-W-S06 (11x200, 6 шт.)
    Арт. X13172117
    5.0
    2
    Стержни для клеевого пистолета STAYER 2-06821-W-S06 (11x200, 6 шт.)
    Стержни для клеевого пистолета STAYER 2-06821-W-S06 (11x200, 6 шт.)
      Стержни для клеевого пистолета STAYER 2-06821-W-S06 (11x200, 6 шт.)
      Стержни для клеевого пистолета STAYER 2-06821-W-S06 (11x200, 6 шт.)

      Стержни для клеевого пистолета STAYER 2-06821-W-S06 (11x200, 6 шт.)

      212 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13172117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр, мм
      		11
      Длина, мм
      		200
      Все характеристики

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      212 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Белые клеевые стержни STAYER 2-06821-W-S06, 6 шт - это расходный материал для термоклеевого пистолета, применяющийся для быстрого, эффективного и качественного склеивания пластмассы, плитки, кабеля, керамики. 

        Преимущества

        • Стержни имеют диаметр 11 мм и длину 200 мм
        • Они не токсичны, просты в применении, экономично расходуются, могут храниться длительный срок без потери своих свойств
        • Склеенные поверхности имеют отличные влагоустойчивые свойства