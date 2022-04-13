Стержни для клеевого пистолета STAYER 2-06821-W-S06 (11x200, 6 шт.)

Преимущества

Стержни имеют диаметр 11 мм и длину 200 мм

Они не токсичны, просты в применении, экономично расходуются, могут храниться длительный срок без потери своих свойств

Склеенные поверхности имеют отличные влагоустойчивые свойства

Белые клеевые стержни STAYER 2-06821-W-S06, 6 шт - это расходный материал для термоклеевого пистолета, применяющийся для быстрого, эффективного и качественного склеивания пластмассы, плитки, кабеля, керамики.