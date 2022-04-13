Стержни для клеевого пистолета STAYER 2-06821-W-S06 (11x200, 6 шт.)
Арт. X13172117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр, мм
|11
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Длина, мм
|200
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- Белые клеевые стержни STAYER 2-06821-W-S06, 6 шт - это расходный материал для термоклеевого пистолета, применяющийся для быстрого, эффективного и качественного склеивания пластмассы, плитки, кабеля, керамики.
Преимущества
- Стержни имеют диаметр 11 мм и длину 200 мм
- Они не токсичны, просты в применении, экономично расходуются, могут храниться длительный срок без потери своих свойств
- Склеенные поверхности имеют отличные влагоустойчивые свойства