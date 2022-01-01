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Клеевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-596, 8 шт.
225 ₽
Клеевые стержни
    Клеевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-596, 8 шт.
    Арт. О00000024235
    Клеевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-596, 8 шт.

      Клеевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-596, 8 шт.

      225 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024235

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		11
      Длина, мм
      		200
      Все характеристики

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      225 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стержни для клеевого пистолета Практика 641-596 предназначены для прочного соединения деталей из картона, полимерных материалов, линолеума, кожи, ткани, резины, керамики, фарфора, стекла. 

        Преимущества

        • Время застывания 35-45 сек
        • Рекомендованная мощность пистолета от 30Вт
        • Не содержит токсичных элементов