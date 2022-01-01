Клей для клеевого пистолета Практика 790-250, белый, светящийся в темноте, 7х100 мм
Арт. О00000025184
Клей для клеевого пистолета Практика 790-250, белый, светящийся в темноте, 7х100 мм
Арт. О00000025184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|7
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Длина, мм
|100
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- Клей ПРАКТИКА 790-250 предназначен для клеевого пистолета. Является универсальным и применяется для различных материалов: бумага, картон, ткань, войлок, древесина. Используется при изготовлении мебели, а также в домашних мастерских. В наборе 12 стержней. Клей светится в темноте.