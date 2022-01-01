Клеевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-619, белый, прозрачный, 33 шт.
Арт. О00000024237
Клеевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-619, белый, прозрачный, 33 шт.
Арт. О00000024237
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|11
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Длина, мм
|300
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- Клеевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-619 предназначены для прочного соединения деталей из картона, полимерных материалов, линолеума, кожи, ткани, резины, керамики, фарфора, стекла.