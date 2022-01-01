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Клеевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-619, белый, прозрачный, 33 шт.
1 199 ₽
Клеевые стержни
    Клеевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-619, белый, прозрачный, 33 шт.
    Арт. О00000024237
    Клеевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-619, белый, прозрачный, 33 шт.
    Клеевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-619, белый, прозрачный, 33 шт.
      Клеевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-619, белый, прозрачный, 33 шт.
      Клеевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-619, белый, прозрачный, 33 шт.

      Клеевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-619, белый, прозрачный, 33 шт.

      1 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024237

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		11
      Длина, мм
      		300
      Все характеристики

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      1 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить