Категории Фильтр

Лобзик ручной электрический – это электроинструмент для прямого и криволинейного выпиливания заготовок в древесине, фанере, пластике, гипсокартоне, тонком листовом металле и других не очень плотных материалах. С его помощью можно выполнять прямые и фигурные резы, пропилы под углом. Расширить универсальность и увеличить производительность устройства можно с помощью правильно подобранной пилки.