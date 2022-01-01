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Электро­инструмент

Электрические лобзики

Найдено: 180 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрические лобзики в городе Ярославль по цене от 723 до 34999 рублей. В наличии более 180 наименований. Электрические лобзики можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Электролобзик Sturm JS4061P (сбор опилок в пылесос)
3 090 ₽
Электролобзик Sturm JS4061P (сбор опилок в пылесос)
Бытовой лобзик Hikoki CJ90VST (705 Вт)
6 942 ₽
Бытовой лобзик Hikoki CJ90VST (705 Вт)
Лобзик для строительства Энкор ЛЭ-570/65Э 50226
2 615 ₽
Лобзик для строительства Энкор ЛЭ-570/65Э 50226
Лобзик для домашних работ Patriot LS 650 (крепление оснастки с ключом)
3 390 ₽
Лобзик для домашних работ Patriot LS 650 (крепление оснастки с ключом)
Садовый лобзик Patriot LS 500UES (аккумуляторный тип)
3 990 ₽
Садовый лобзик Patriot LS 500UES (аккумуляторный тип)
Электролобзик Metabo STEB 70 (570 Вт, бесключевой тип крепления)
11 899 ₽
Электролобзик Metabo STEB 70 (570 Вт, бесключевой тип крепления)
Ручной промышленный лобзик Bosch GST 150BCE (780 Вт)
22 590 ₽
Ручной промышленный лобзик Bosch GST 150BCE (780 Вт)
Электролобзик для мебели Bosch GST 90 E (частота полотна 3100)
12 431 ₽
Электролобзик для мебели Bosch GST 90 E (частота полотна 3100)
Электролобзик Интерскол МП-120/750Э (движение полотна 26 мм)
5 199 ₽
Электролобзик Интерскол МП-120/750Э (движение полотна 26 мм)
Электролобзик Bosch GST 8000 E (710 Вт, быстрая замена оснастки)
9 190 ₽
Электролобзик Bosch GST 8000 E (710 Вт, быстрая замена оснастки)
Электролобзик Фиолент ПМ3-600Э (резка металла до 10 мм)
3 459 ₽
Электролобзик Фиолент ПМ3-600Э (резка металла до 10 мм)
Лобзик Фиолент ПМ3-650Э (мах глубина металла 10 мм)
3 450 ₽
Лобзик Фиолент ПМ3-650Э (мах глубина металла 10 мм)
Бытовой лобзик от розетки Stanley SJ45
3 490 ₽
Бытовой лобзик от розетки Stanley SJ45
Ручной лобзик Bosch AdvancedCut 50 (частота движений ножа 7800)
8 445 ₽
Ручной лобзик Bosch AdvancedCut 50 (частота движений ножа 7800)
Лобзик для ремонта Crown CT15212
3 119 ₽
Лобзик для ремонта Crown CT15212
Профессиональный лобзик Metabo STEB 140 601402000
23 899 ₽
Профессиональный лобзик Metabo STEB 140 601402000
Лобзик для дома Metabo STAB 18LTX100 (аккумуляторный тип)
18 799 ₽
Лобзик для дома Metabo STAB 18LTX100 (аккумуляторный тип)
Аккумуляторный лобзик для дачи Ставр ЛА-80/20 (инструмент без аккумулятора)
4 428 ₽
Аккумуляторный лобзик для дачи Ставр ЛА-80/20 (инструмент без аккумулятора)
Лобзик Bosch GST 12V-7 (инструмент с аккумулятором li-ion)
12 080 ₽
Лобзик Bosch GST 12V-7 (инструмент с аккумулятором li-ion)
Аккумуляторный лобзик Bosch GST 18 VCarton B Solo (напряжение аккумулятора 18 В)
19 750 ₽
Аккумуляторный лобзик Bosch GST 18 VCarton B Solo (напряжение аккумулятора 18 В)
Портативный электролобзик Crown CT25003HX
9 690 ₽
Портативный электролобзик Crown CT25003HX
Лобзик Фиолент ПМ7-750Э Мастер ИДФР298256008-01
5 830 ₽
Лобзик Фиолент ПМ7-750Э Мастер ИДФР298256008-01
Лобзик профессиональный Metabo STEB 140 Plus (с защитой)
27 599 ₽
Лобзик профессиональный Metabo STEB 140 Plus (с защитой)
Бытовой лобзик Интерскол МП-55/500Э
2 740 ₽
Бытовой лобзик Интерскол МП-55/500Э
Универсальный лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
13 769 ₽
Универсальный лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
Электролобзик Интерскол МП-65/550Э (550 Вт, пиление с пылесосом)
2 880 ₽
Электролобзик Интерскол МП-65/550Э (550 Вт, пиление с пылесосом)
Лобзик Makita 4350FCT (720 Вт, бесключевая замена оснастки)
14 530 ₽
Лобзик Makita 4350FCT (720 Вт, бесключевая замена оснастки)
Лобзик под доски Фиолент ПМ5-750Э М Мастер
4 959 ₽
Лобзик под доски Фиолент ПМ5-750Э М Мастер
Лобзик DeWalt DWE349-KS (650 Вт, регулировка скорости)
6 789 ₽
Лобзик DeWalt DWE349-KS (650 Вт, регулировка скорости)
Лобзик Kolner KJS 850VL (лазерная направляющая)
3 199 ₽
Лобзик Kolner KJS 850VL (лазерная направляющая)
Лобзик для ремонта Stanley SJ60 (регулятор скорости)
3 466 ₽
Лобзик для ремонта Stanley SJ60 (регулятор скорости)
Лобзик для работы в саду Makita 4351FCT (720 Вт)
17 800 ₽
Лобзик для работы в саду Makita 4351FCT (720 Вт)
Бытовой лобзик Вихрь ЛЭ-100 (лазерная разметка)
3 290 ₽
Бытовой лобзик Вихрь ЛЭ-100 (лазерная разметка)
Лобзик по металлу Bosch GST 160 BCE
34 999 ₽
Лобзик по металлу Bosch GST 160 BCE
Лобзик по стали Metabo STEB 65 Quick 601030500
8 299 ₽
Лобзик по стали Metabo STEB 65 Quick 601030500
Электролобзик PST 650 Bosch 0.603.3A0.720
4 430 ₽
Электролобзик PST 650 Bosch 0.603.3A0.720