Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без АКБ и ЗУ)
Арт. О00000027684
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|2400
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Наличие подсветки
|Да
- Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20, без аккумулятора и зарядного устройства - функциональный инструмент для домашнего использования. Модель имеет четырехступенчатый маятниковый ход. Он позволяет оптимально выбрать режим под необходимых материал. Плавная регулировка скорости обеспечивает хорошее качество при работе с материалами. Лобзик имеет возможность резки под углом от 0° до 45°.
Преимущества
- Аккумуляторная технология Ставр ст80-20ла избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Наличие четырех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Система пылеудаления для поддержания чистоты на рабочем месте
- Быстрая смена пильного полотна