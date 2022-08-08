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Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без АКБ и ЗУ)
5.0
1
4 428 ₽
4 920 ₽
Аккумуляторные лобзики
    Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без АКБ и ЗУ)
    Арт. О00000027684
    5.0
    1
    Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без АКБ и ЗУ)
    Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без АКБ и ЗУ)
    Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без АКБ и ЗУ)
    Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без АКБ и ЗУ)
    Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без АКБ и ЗУ)
      Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без АКБ и ЗУ)
      Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без АКБ и ЗУ)
      Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без АКБ и ЗУ)
      Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без АКБ и ЗУ)
      Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без АКБ и ЗУ)

      Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без АКБ и ЗУ)

      • -492 ₽
      4 428 ₽
      4 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027684
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		2400
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      • -492 ₽
      4 428 ₽
      4 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20, без аккумулятора и зарядного устройства - функциональный инструмент для домашнего использования. Модель имеет четырехступенчатый маятниковый ход. Он позволяет оптимально выбрать режим под необходимых материал. Плавная регулировка скорости обеспечивает хорошее качество при работе с материалами. Лобзик имеет возможность резки под углом от 0° до 45°.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология Ставр ст80-20ла избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Наличие четырех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Система пылеудаления для поддержания чистоты на рабочем месте
        • Быстрая смена пильного полотна