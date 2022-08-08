Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20 (инструмент без АКБ и ЗУ)

Преимущества

Аккумуляторная технология Ставр ст80-20ла избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Наличие четырех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Система пылеудаления для поддержания чистоты на рабочем месте

Быстрая смена пильного полотна

Аккумуляторный лобзик Ставр ЛА-80/20, без аккумулятора и зарядного устройства - функциональный инструмент для домашнего использования. Модель имеет четырехступенчатый маятниковый ход. Он позволяет оптимально выбрать режим под необходимых материал. Плавная регулировка скорости обеспечивает хорошее качество при работе с материалами. Лобзик имеет возможность резки под углом от 0° до 45°.