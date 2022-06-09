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Электрический лобзик Crown CT15212
Арт. О00000003949
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Crown CT15212 служит для выполнения распилов в различных материалах. Удобство работы достигается благодаря небольшому весу и эргономичной рукоятке. За функциональность отвечают регулировка оборотов, угла наклона подошвы и маятникового хода. Для чистоты рабочей зоны и качественного выполнения работ предусмотрена система пылеотведения.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Небольшой вес CROWN CT15212 для удобства работы
- Замена пилки без инструментов для удобства обслуживания
- Работа от бытовой сети 220В
- Наклонный распил для различных задач
- Удобная рукоятка для комфортной работы