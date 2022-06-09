Преимущества

Мощный двигатель для высокой производительности

Небольшой вес CROWN CT15212 для удобства работы

Замена пилки без инструментов для удобства обслуживания

Работа от бытовой сети 220В

Наклонный распил для различных задач

Удобная рукоятка для комфортной работы

Электрический лобзик Crown CT15212 служит для выполнения распилов в различных материалах. Удобство работы достигается благодаря небольшому весу и эргономичной рукоятке. За функциональность отвечают регулировка оборотов, угла наклона подошвы и маятникового хода. Для чистоты рабочей зоны и качественного выполнения работ предусмотрена система пылеотведения.