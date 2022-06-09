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Электрический лобзик Crown CT15212
5.0
2
3 359 ₽
3 990 ₽
Сетевые лобзики
  • Персональная скидка
Электрический лобзик Crown CT15212
Арт. О00000003949
5.0
2
Электрический лобзик Crown CT15212
Электрический лобзик Crown CT15212
Электрический лобзик Crown CT15212
Электрический лобзик Crown CT15212
  • Персональная скидка
Электрический лобзик Crown CT15212
Электрический лобзик Crown CT15212
Электрический лобзик Crown CT15212
Электрический лобзик Crown CT15212

Электрический лобзик Crown CT15212

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  • -631 ₽
3 359 ₽
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003949
5.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Число ходов, ход/мин
3000
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -631 ₽
3 359 ₽
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический лобзик Crown CT15212 служит для выполнения распилов в различных материалах. Удобство работы достигается благодаря небольшому весу и эргономичной рукоятке. За функциональность отвечают регулировка оборотов, угла наклона подошвы и маятникового хода. Для чистоты рабочей зоны и качественного выполнения работ предусмотрена система пылеотведения.

    Преимущества

    • Мощный двигатель для высокой производительности
    • Небольшой вес CROWN CT15212 для удобства работы
    • Замена пилки без инструментов для удобства обслуживания
    • Работа от бытовой сети 220В
    • Наклонный распил для различных задач
    • Удобная рукоятка для комфортной работы