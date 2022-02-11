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Электрический лобзик Интерскол МП-100/700Э
3.9
146
5 250 ₽
6 190 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Интерскол МП-100/700Э
    Арт. 77777Х1483
    3.9
    146
    Электрический лобзик Интерскол МП-100/700Э
    Электрический лобзик Интерскол МП-100/700Э
    Электрический лобзик Интерскол МП-100/700Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-100/700Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-100/700Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-100/700Э

      Электрический лобзик Интерскол МП-100/700Э

      • -940 ₽
      5 250 ₽
      6 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1483
      3.9
      146

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -940 ₽
      5 250 ₽
      6 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Интерскол МП-100/700Э предназначен для резки пиломатериалов, строительных и мебельных плит на основе древесины (ДСП, ЦСП и т.п.), листа и фасонного профиля из стали, цветного металла, пластмассы и других  материалов (кроме асбестосодержащих). Инструмент оснащен защитным экраном - для комфортной и безопасной работы.

        Преимущества

        • Балансировка возвратно-поступательного механизма снижает вибрацию
        • Долговечность, надежность и безопасность
        • Воздушное охлаждение
        • Регулировка оборотов
        • Подошва регулируется без ключа