Электрический лобзик Интерскол МП-100/700Э
Арт. 77777Х1483
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Интерскол МП-100/700Э предназначен для резки пиломатериалов, строительных и мебельных плит на основе древесины (ДСП, ЦСП и т.п.), листа и фасонного профиля из стали, цветного металла, пластмассы и других материалов (кроме асбестосодержащих). Инструмент оснащен защитным экраном - для комфортной и безопасной работы.
Преимущества
- Балансировка возвратно-поступательного механизма снижает вибрацию
- Долговечность, надежность и безопасность
- Воздушное охлаждение
- Регулировка оборотов
- Подошва регулируется без ключа