Преимущества

Балансировка возвратно-поступательного механизма снижает вибрацию

Долговечность, надежность и безопасность

Воздушное охлаждение

Регулировка оборотов

Подошва регулируется без ключа

Электрический лобзик Интерскол МП-100/700Э предназначен для резки пиломатериалов, строительных и мебельных плит на основе древесины (ДСП, ЦСП и т.п.), листа и фасонного профиля из стали, цветного металла, пластмассы и других материалов (кроме асбестосодержащих). Инструмент оснащен защитным экраном - для комфортной и безопасной работы.