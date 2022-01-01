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Электрические лобзики

Аккумуляторные лобзики

Найдено: 12 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные лобзики в городе Ярославль по цене от 3990 до 19750 рублей. В наличии более 12 наименований. Аккумуляторные лобзики можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Лобзик аккумуляторный Patriot LS 500UES, для дерева, вес 2 кг
3 990 ₽
Лобзик аккумуляторный Patriot LS 500UES, для дерева, вес 2 кг
Лобзик Интерскол МП-120/750Э (частота пилки 3000 ход/мин)
5 199 ₽
Лобзик Интерскол МП-120/750Э (частота пилки 3000 ход/мин)
Электрический лобзик для дома ФИОЛЕНТ ПМ3-600Э, вес 3 кг
3 459 ₽
Электрический лобзик для дома ФИОЛЕНТ ПМ3-600Э, вес 3 кг
Лобзик по дереву ВИХРЬ ЛЭ-55, без маятникового хода
1 990 ₽
Лобзик по дереву ВИХРЬ ЛЭ-55, без маятникового хода
Электрический лобзик для дома ФИОЛЕНТ ПМ3-650Э, вес 2 кг
3 450 ₽
Электрический лобзик для дома ФИОЛЕНТ ПМ3-650Э, вес 2 кг
Лобзик Crown CT15212
3 119 ₽
Лобзик Crown CT15212
Лобзик аккумуляторный METABO STAB 18LTX100 (для дерева, с АКБ и ЗУ, вес 2,6 кг)
18 799 ₽
Лобзик аккумуляторный METABO STAB 18LTX100 (для дерева, с АКБ и ЗУ, вес 2,6 кг)
Лобзик аккумуляторный по металлу Ставр ЛА-80/20, комплект без АКБ и ЗУ
4 428 ₽
Лобзик аккумуляторный по металлу Ставр ЛА-80/20, комплект без АКБ и ЗУ
Лобзик аккумуляторный по металлу Bosch GST 12V-7, комплект без АКБ и ЗУ, подсветка
12 080 ₽
Лобзик аккумуляторный по металлу Bosch GST 12V-7, комплект без АКБ и ЗУ, подсветка
Лобзик аккумуляторный Bosch GST 18, без АКБ и ЗУ, маятниковый ход
19 750 ₽
Лобзик аккумуляторный Bosch GST 18, без АКБ и ЗУ, маятниковый ход
Лобзик аккумуляторный CROWN CT25003HX, маятниковый ход
9 690 ₽
Лобзик аккумуляторный CROWN CT25003HX, маятниковый ход
Лобзик Makita 4329K (частота пилки 3100 ход/мин)
6 800 ₽
Лобзик Makita 4329K (частота пилки 3100 ход/мин)
Электрический лобзик для мебели ФИОЛЕНТ ПМ4-700Э, вес 2 кг
3 450 ₽
Электрический лобзик для мебели ФИОЛЕНТ ПМ4-700Э, вес 2 кг
Лобзик по металлу ФИОЛЕНТ ПМ5-720Э, вес 2,6 кг
3 699 ₽
Лобзик по металлу ФИОЛЕНТ ПМ5-720Э, вес 2,6 кг
Оснастка для быстрой замены BOSCH 2.608.634.237 (T118EOF, BIM)
1 270 ₽
Оснастка для быстрой замены BOSCH 2.608.634.237 (T118EOF, BIM)
Оснастка для быстрой замены BOSCH 2.608.630.310 (T119BO, HCS)
350 ₽
Оснастка для быстрой замены BOSCH 2.608.630.310 (T119BO, HCS)
Лобзик по металлу BOSCH PST 700 E, без маятникового хода
5 450 ₽
Лобзик по металлу BOSCH PST 700 E, без маятникового хода
Лобзик аккумуляторный Bosch PST 10.8 Li
6 400 ₽
Лобзик аккумуляторный Bosch PST 10.8 Li
Электрический лобзик DREMEL MS 20 F.013.MS2.0JC, вес 1 кг
15 330 ₽
Электрический лобзик DREMEL MS 20 F.013.MS2.0JC, вес 1 кг
Лобзик Bosch GST 160 BCE (частота пилки 3000 ход/мин)
34 999 ₽
Лобзик Bosch GST 160 BCE (частота пилки 3000 ход/мин)
Аккумуляторный лобзик Greenworks 3600707
7 190 ₽
Аккумуляторный лобзик Greenworks 3600707
Аккумуляторный лобзик Makita DJV 180 Z (толщина материала 10-135 мм)
19 599 ₽
Аккумуляторный лобзик Makita DJV 180 Z (толщина материала 10-135 мм)
Аккумуляторный лобзик Metabo STA 18 LTX (толщина материала 35-135 мм)
10 889 ₽
Аккумуляторный лобзик Metabo STA 18 LTX (толщина материала 35-135 мм)
Комплект инструментов с аккумулятором Makita DK 18298 X1, вес 6 кг
15 796 ₽
Комплект инструментов с аккумулятором Makita DK 18298 X1, вес 6 кг
Комплект инструментов с аккумулятором Makita DK 1475 X3, вес 6 кг
9 290 ₽
Комплект инструментов с аккумулятором Makita DK 1475 X3, вес 6 кг
Комплект инструментов с аккумулятором MAKITA DK0116, вес 4 кг
9 313 ₽
Комплект инструментов с аккумулятором MAKITA DK0116, вес 4 кг
Комплект инструментов с аккумулятором MAKITA CLX237
14 090 ₽
Комплект инструментов с аккумулятором MAKITA CLX237