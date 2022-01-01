Аккумуляторные лобзики
Найдено: 12 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 18 799 ₽Мах 2800 ход/минМакс. толщина пропила дерева, мм: 100
- 19 750 ₽Мах 2700 ход/минМакс. толщина пропила дерева, мм: 120
- 3 990 ₽Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES (бесключевая замена оснастки, материал алюминий, ход штока 19 мм)Мах 2400 ход/минМакс. толщина пропила дерева, мм: 51
- Персональная скидка
-
- 12 080 ₽Мах 2800 ход/минМакс. толщина пропила дерева, мм: 70
- 4 428 ₽4 920 ₽Мах 2400 ход/минМакс. толщина пропила дерева, мм: 80
- -492 ₽
-
- 9 690 ₽Мах 3000 ход/минМакс. толщина пропила дерева, мм: 85
- Персональная скидка
-
- 4 500 ₽5 000 ₽Мах 2500 ход/минМакс. толщина пропила дерева, мм: 65
- -500 ₽
-
- Нет в наличииМах 3200 ход/минМакс. толщина пропила дерева, мм: 135
- Нет в наличииМах 2000 ход/минМакс. толщина пропила дерева, мм: 30
- Нет в наличииМах 2600 ход/минМакс. толщина пропила дерева, мм: 135
- Нет в наличииМах 2300 ход/минМакс. толщина пропила дерева, мм: 100
- Нет в наличииМах 2700 ход/минМакс. толщина пропила дерева, мм: 135
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные лобзики в городе Ярославль по цене от 3990 до 19750 рублей. В наличии более 12 наименований. Аккумуляторные лобзики можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж