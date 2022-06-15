Преимущества

Бесключевая замена пилки

Угол наклона подошвы: -45/+45 градусов

Возможность подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте

4 положения маятникового хода для точной регулировки скорости и чистоты реза

Время работы DEWALT 18.0 В XR DCS334N на одном цикле заряда увеличивается до 50%, а мощность - на 20% по сравнению с коллекторным двигателем

Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N применяется для распила древесины, алюминия, стали т.д. Имеет бесщеточный двигатель с большим КПД, что значительно повышает рабочий ресурс. Электронная регулировка скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от особенностей материала. Замена пилки и изменение угла наклона подошвы производятся без использования вспомогательных инструментов. Для эксплуатации лобзика в слабоосвещенных местах предусмотрена яркая LED-подсветка.