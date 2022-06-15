Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
Арт. О00000007070
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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Число ходов, ход/мин
|3200
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Наличие подсветки
|Да
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Емкость аккумулятора, А/ч
|4
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- Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N применяется для распила древесины, алюминия, стали т.д. Имеет бесщеточный двигатель с большим КПД, что значительно повышает рабочий ресурс. Электронная регулировка скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от особенностей материала. Замена пилки и изменение угла наклона подошвы производятся без использования вспомогательных инструментов. Для эксплуатации лобзика в слабоосвещенных местах предусмотрена яркая LED-подсветка.
Преимущества
- Бесключевая замена пилки
- Угол наклона подошвы: -45/+45 градусов
- Возможность подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте
- 4 положения маятникового хода для точной регулировки скорости и чистоты реза
- Время работы DEWALT 18.0 В XR DCS334N на одном цикле заряда увеличивается до 50%, а мощность - на 20% по сравнению с коллекторным двигателем