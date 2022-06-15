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Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные лобзики
    Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
    Арт. О00000007070
    5.0
    2
    Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
    Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
    Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
    Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
    Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
    Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
    Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
    Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
      Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
      Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
      Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
      Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
      Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
      Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
      Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N
      Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N

      Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000007070
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Родина бренда
      		США
      Число ходов, ход/мин
      		3200
      Наличие подсветки
      		Да
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный лобзик DeWalt DCS334N применяется для распила древесины, алюминия, стали т.д. Имеет бесщеточный двигатель с большим КПД, что значительно повышает рабочий ресурс. Электронная регулировка скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от особенностей материала. Замена пилки и изменение угла наклона подошвы производятся без использования вспомогательных инструментов. Для эксплуатации лобзика в слабоосвещенных местах предусмотрена яркая LED-подсветка.

        Преимущества

        • Бесключевая замена пилки
        • Угол наклона подошвы: -45/+45 градусов
        • Возможность подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте
        • 4 положения маятникового хода для точной регулировки скорости и чистоты реза
        • Время работы DEWALT 18.0 В XR DCS334N на одном цикле заряда увеличивается до 50%, а мощность - на 20% по сравнению с коллекторным двигателем