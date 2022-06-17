Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101ВR (чистый, обратный рез, 100x75 мм, 2 шт.)

Преимущества

Полотна с шагом зубьев в 2.5 мм позволяют выполнять ровные и аккуратные пропилы

Оснастка сделана из прочной стали, поэтому они не гнутся во время работы

Кроме того, высокопрочный материал позволяет использовать полотна на протяжении очень длительного времени

Пилки для лобзика Вихрь T101BR 73/10/5/4 предназначены для установки в электрические лобзики. С помощью данных полотен вы получите возможность делать чистые обратные пропилы в ламинате. Пилки для лобзика Вихрь T101BR 73/10/5/4 необходимо использовать при работе с материалом, толщина которого находится в пределах от 3 до 30 мм.