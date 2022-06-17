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Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101ВR (чистый, обратный рез, 100x75 мм, 2 шт.)
5.0
1
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101ВR (чистый, обратный рез, 100x75 мм, 2 шт.)
    Арт. О00000013393
    5.0
    1
    Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101ВR (чистый, обратный рез, 100x75 мм, 2 шт.)

      Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101ВR (чистый, обратный рез, 100x75 мм, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013393
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для ламината
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки для лобзика Вихрь T101BR 73/10/5/4 предназначены для установки в электрические лобзики. С помощью данных полотен вы получите возможность делать чистые обратные пропилы в ламинате. Пилки для лобзика Вихрь T101BR 73/10/5/4 необходимо использовать при работе с материалом, толщина которого находится в пределах от 3 до 30 мм.

        Преимущества

        • Полотна с шагом зубьев в 2.5 мм позволяют выполнять ровные и аккуратные пропилы
        • Оснастка сделана из прочной стали, поэтому они не гнутся во время работы
        • Кроме того, высокопрочный материал позволяет использовать полотна на протяжении очень длительного времени