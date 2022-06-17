Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101ВR (чистый, обратный рез, 100x75 мм, 2 шт.)
Арт. О00000013393
Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101ВR (чистый, обратный рез, 100x75 мм, 2 шт.)
Арт. О00000013393
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип пилки
|для ламината
|
Рабочая длина, мм
|75
- Пилки для лобзика Вихрь T101BR 73/10/5/4 предназначены для установки в электрические лобзики. С помощью данных полотен вы получите возможность делать чистые обратные пропилы в ламинате. Пилки для лобзика Вихрь T101BR 73/10/5/4 необходимо использовать при работе с материалом, толщина которого находится в пределах от 3 до 30 мм.
Преимущества
- Полотна с шагом зубьев в 2.5 мм позволяют выполнять ровные и аккуратные пропилы
- Оснастка сделана из прочной стали, поэтому они не гнутся во время работы
- Кроме того, высокопрочный материал позволяет использовать полотна на протяжении очень длительного времени