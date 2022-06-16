Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101В (100x75 мм, чистый рез, 2 шт.)
Арт. О00000013335
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип пилки
|для ламината
|
Рабочая длина, мм
|75
- Пилки для лобзика Т101В Вихрь 73/10/5/1 используются с электролобзиками для выполнения чистого криволинейного пропила ламината, толщиной от 12 до 30 мм.
Преимущества
- Инструменты производятся из высокоуглеродистой стали, отличающейся невосприимчивостью к коррозии, твердостью и износостойкостью
- Изделия Вихрь T101B 73/10/5/1 отлично подходят для обработки ламината, что значительно упростит ремонтные и строительные работы в доме