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Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101В (100x75 мм, чистый рез, 2 шт.)
5.0
1
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101В (100x75 мм, чистый рез, 2 шт.)
    Арт. О00000013335
    5.0
    1
    Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101В (100x75 мм, чистый рез, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101В (100x75 мм, чистый рез, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101В (100x75 мм, чистый рез, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101В (100x75 мм, чистый рез, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101В (100x75 мм, чистый рез, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101В (100x75 мм, чистый рез, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101В (100x75 мм, чистый рез, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101В (100x75 мм, чистый рез, 2 шт.)

      Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101В (100x75 мм, чистый рез, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013335
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для ламината
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки для лобзика Т101В Вихрь 73/10/5/1 используются с электролобзиками для выполнения чистого криволинейного пропила ламината, толщиной от 12 до 30 мм. 

        Преимущества

        • Инструменты производятся из высокоуглеродистой стали, отличающейся невосприимчивостью к коррозии, твердостью и износостойкостью
        • Изделия Вихрь T101B 73/10/5/1 отлично подходят для обработки ламината, что значительно упростит ремонтные и строительные работы в доме