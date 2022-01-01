Сетевые лобзики
Найдено: 168 товаров
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- 6 800 ₽8 870 ₽3100 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 65 мм
- -2 070 ₽
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- 5 290 ₽6 790 ₽3100 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 65 мм
- -1 500 ₽
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- 5 699 ₽3000 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 65 мм
- Персональная скидка
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- 5 660 ₽6 890 ₽Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)3100 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 65 мм
- -1 230 ₽
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- 6 730 ₽8 980 ₽Сетевой лобзик Bosch GST 700 0.601.2A7.020 (мощность 500 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,1 кг)3200 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 70 мм
- -2 250 ₽
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- 13 299 ₽17 930 ₽Строительный электролобзик Makita 4350CT (мощность 720 Вт, вес инструмента 2,5 кг, подключение к пылесосу)2800 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 135 мм
- -4 631 ₽
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- 9 229 ₽12 720 ₽Электрический лобзик Makita JV0600K (650 Вт, маятниковый ход, подключение к пылесосу, быстрая замена оснастки)3100 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 90 мм
- -3 491 ₽
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- 14 530 ₽17 900 ₽Строительный электролобзик Makita 4350FCT (мощность 720 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,5 кг)2800 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 135 мм
- -3 370 ₽
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- 11 730 ₽Строительный сетевой лобзик Bosch PST 900 PEL (620 Вт, мах толщина металла 8 мм, вес инструмента 2,1 кг, подсветка)3100 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 90 мм
- 3 699 ₽4 439 ₽3000 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 110 мм
- -740 ₽
- Персональная скидка
- 4 940 ₽6 330 ₽3100 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 65 мм
- -1 390 ₽
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- 3 090 ₽3000 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 70 мм
- 6 690 ₽8 560 ₽Лобзик для мебели Bosch PST 800 PEL 0.603.3A0.120 (530 Вт, мах толщина металла 5 мм, бесключевая замена оснастки)3000 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 80 мм
- -1 870 ₽
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- 2 880 ₽3 850 ₽2800 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 65 мм
- -970 ₽
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- 5 250 ₽6 190 ₽3000 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 100 мм
- -940 ₽
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- 27 599 ₽3100 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 140 мм
- 3 450 ₽4 419 ₽3000 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 110 мм
- -969 ₽
- Персональная скидка
- 4 959 ₽5 666 ₽2800 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 135 мм
- -707 ₽
- Персональная скидка
- 17 800 ₽22 620 ₽2800 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 135 мм
- -4 820 ₽
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- 11 899 ₽3300 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 70 мм
- 1 358 ₽3000 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 55 мм
- 5 199 ₽6 720 ₽3000 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 120 мм
- -1 521 ₽
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- 2 729 ₽3 010 ₽2800 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 60 мм
- -281 ₽
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- 6 789 ₽7 560 ₽3200 ходов/минТолщина пропила материала (дерево): 85 мм
- -771 ₽
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