Преимущества

4 ступени маятникового хода - для выполнения различных задач

Плавная регулировка скорости - для работы с разными материалами

Светодиодная подсветка - для отличной видимости в условиях слабого освещения рабочей зоны

Возможность резки под углом от 0 до 45°

Параллельный упор в комплекте - для удобства и высокой точности реза

Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт снабжен быстрозажимным патроном, благодаря чему смена пильного полотна осуществляется за считанные секунды. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для удаления пыли и экономии времени на уборку. Защитный экран уберегает пользователя от травм. В комплект входит параллельный упор, который обеспечивает удобство и высокую точность реза.