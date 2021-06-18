Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
Арт. О00000025232
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Да
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- Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт снабжен быстрозажимным патроном, благодаря чему смена пильного полотна осуществляется за считанные секунды. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для удаления пыли и экономии времени на уборку. Защитный экран уберегает пользователя от травм. В комплект входит параллельный упор, который обеспечивает удобство и высокую точность реза.
Преимущества
- 4 ступени маятникового хода - для выполнения различных задач
- Плавная регулировка скорости - для работы с разными материалами
- Светодиодная подсветка - для отличной видимости в условиях слабого освещения рабочей зоны
- Возможность резки под углом от 0 до 45°
- Параллельный упор в комплекте - для удобства и высокой точности реза