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Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
5.0
6
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
    Арт. О00000025232
    5.0
    6
    Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
    Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
    Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
    Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
    Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
    Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
    Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
      Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
      Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
      Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
      Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
      Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
      Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт
      Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт

      Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025232
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрический лобзик Kolner KJS 750V, 750 Вт снабжен быстрозажимным патроном, благодаря чему смена пильного полотна осуществляется за считанные секунды. Предусмотрена возможность подключения пылесоса для удаления пыли и экономии времени на уборку. Защитный экран уберегает пользователя от травм. В комплект входит параллельный упор, который обеспечивает удобство и высокую точность реза.

        Преимущества

        • 4 ступени маятникового хода - для выполнения различных задач
        • Плавная регулировка скорости - для работы с разными материалами
        • Светодиодная подсветка - для отличной видимости в условиях слабого освещения рабочей зоны
        • Возможность резки под углом от 0 до 45°
        • Параллельный упор в комплекте - для удобства и высокой точности реза