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Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э
3.3
7
3 250 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э
    Арт. Х14138
    3.3
    7
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э

      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э

      3 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х14138
      3.3
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      3 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э - универсальный инструмент для фигурного пропила. Подходит для работ с деревом, фанерой, ДСП, ДВП. Мощности лобзика хватит для металлических, пластмассовых и тонкостенных профилей. Пилки легко заменяются, благодаря специальному зажиму от производителя. Прост и удобен в использовании. В комплекте идет параллельный упор, с помощью которого можно пилить длинные заготовки в размер.

        Преимущества

        • Наклон реза в обе стороны до 45 градусов
        • Модернизированная система противовесов для снижения вибрации
        • Надёжный пилкодержатель с большим фиксирующим винтом М8
        • Параллельный упор в комплекте для пиления длинных заготовок в размер
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра
        • Стальная штампованная подошва с двумя фиксирующими винтами М5
        • Система воздушного охлаждения