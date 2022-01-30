Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э
Арт. Х14138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Энкор ЛЭ-750/80 Э - универсальный инструмент для фигурного пропила. Подходит для работ с деревом, фанерой, ДСП, ДВП. Мощности лобзика хватит для металлических, пластмассовых и тонкостенных профилей. Пилки легко заменяются, благодаря специальному зажиму от производителя. Прост и удобен в использовании. В комплекте идет параллельный упор, с помощью которого можно пилить длинные заготовки в размер.
Преимущества
- Наклон реза в обе стороны до 45 градусов
- Модернизированная система противовесов для снижения вибрации
- Надёжный пилкодержатель с большим фиксирующим винтом М8
- Параллельный упор в комплекте для пиления длинных заготовок в размер
- Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра
- Стальная штампованная подошва с двумя фиксирующими винтами М5
- Система воздушного охлаждения