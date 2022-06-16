Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-80

Сетевой лобзик Вихрь ЛЭ-80 это легковесный, малогабаритный прибор, предназначенный для работы с металлом и деревом. Используя ручной лобзик, можно выпиливать заготовки под произвольным углом, ведь его маневренность заметно выше по сравнению со станковыми инструментами. Мотор с маятниковым ходом значительно увеличивает коэффициент производительности инструмента, а система вентиляции предохраняет от перегрева во время длительных нагрузок. Для долгой работы предусмотрена и фиксация кнопки включения. Оборудованный комфортабельной рукояткой D-образной формы, этот лобзик становится легким в управлении, а возможность подключения к нему пылесоса через патрубок способствует сохранению чистоты рабочего места и хорошей видимости при распиливании деталей. Защитный экран делает эксплуатацию прибора безопасной, а регуляция скорости оборота помогает настроить его под конкретный вид материала. И еще одно достоинство лобзика Вихрь лэ 80 - цена, что делает его доступным к покупке для каждого мастера.

Преимущества электролобзика Вихрь ЛЭ-80:

Простой и удобный в использовании;

Имеет патрубок для подключения пылесоса;

Долго служит;

Не перегревается;

Обладает маятниковым двигателем;

Оборудован экраном для защиты рук;

Легко меняет частоту оборотов.

Комплектация: