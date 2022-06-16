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Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-80
4.5
2
2 890 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-80
    Арт. О00000012987
    4.5
    2
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-80
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-80
      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-80
      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-80

      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-80

      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012987
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сетевой лобзик Вихрь ЛЭ-80 это легковесный, малогабаритный прибор, предназначенный для работы с металлом и деревом. Используя ручной лобзик, можно выпиливать заготовки под произвольным углом, ведь его маневренность заметно выше по сравнению со станковыми инструментами. Мотор с маятниковым ходом значительно увеличивает коэффициент производительности инструмента, а система вентиляции предохраняет от перегрева во время длительных нагрузок. Для долгой работы предусмотрена и фиксация кнопки включения. Оборудованный комфортабельной рукояткой D-образной формы, этот лобзик становится легким в управлении, а возможность подключения к нему пылесоса через патрубок способствует сохранению чистоты рабочего места и хорошей видимости при распиливании деталей. Защитный экран делает эксплуатацию прибора безопасной, а регуляция скорости оборота помогает настроить его под конкретный вид материала. И еще одно достоинство лобзика Вихрь лэ 80 - цена, что делает его доступным к покупке для каждого мастера.

        Преимущества электролобзика Вихрь ЛЭ-80:

        • Простой и удобный в использовании;
        • Имеет патрубок для подключения пылесоса;
        • Долго служит;
        • Не перегревается;
        • Обладает маятниковым двигателем;
        • Оборудован экраном для защиты рук;
        • Легко меняет частоту оборотов.

        Комплектация:

        • Лобзик;
        • Паспорт;
        • Инструкция;
        • Упаковка.