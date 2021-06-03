Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)

Преимущества

Возможность фиксировать опорную плиту на углах 45° и 90°

Возможность пиления у края заготовки

Регулировка и стабилизация хода пилки происходит при помощи электроники

Прочная стальная подошва

Трехступенчатый регулятор маятникового хода

Электрический лобзик Makita 4329 используется для прямых и фигурных пропилов. Скорость пиления устанавливается перед началом эксплуатации. Три режима маятникового хода позволяют ускорить работу. Для непрерывной работы предусмотрена кнопка фиксации скорости. Подошва может наклоняться до 45 градусов в обе стороны.