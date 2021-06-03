Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)

Лобзик Makita 4329
Арт. Х14114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
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- -2 248 ₽
- Электрический лобзик Makita 4329 используется для прямых и фигурных пропилов. Скорость пиления устанавливается перед началом эксплуатации. Три режима маятникового хода позволяют ускорить работу. Для непрерывной работы предусмотрена кнопка фиксации скорости. Подошва может наклоняться до 45 градусов в обе стороны.
Преимущества
- Возможность фиксировать опорную плиту на углах 45° и 90°
- Возможность пиления у края заготовки
- Регулировка и стабилизация хода пилки происходит при помощи электроники
- Прочная стальная подошва
- Трехступенчатый регулятор маятникового хода