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Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)
4.2
273
5 660 ₽
6 890 ₽
Сетевые лобзики
    Лобзик Makita 4329
    Арт. Х14114
    4.2
    273
    Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)
    Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)
    Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)
    Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)
    Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)
      Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)
      Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)
      Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)
      Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)
      Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)

      Лобзик Makita 4329

      • -1 230 ₽
      5 660 ₽
      6 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х14114
      4.2
      273

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 230 ₽
      5 660 ₽
      6 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Makita 4329 используется для прямых и фигурных пропилов. Скорость пиления устанавливается перед началом эксплуатации. Три режима маятникового хода позволяют ускорить работу. Для непрерывной работы предусмотрена кнопка фиксации скорости. Подошва может наклоняться до 45 градусов в обе стороны.

        Преимущества

        • Возможность фиксировать опорную плиту на углах 45° и 90°
        • Возможность пиления у края заготовки
        • Регулировка и стабилизация хода пилки происходит при помощи электроники
        • Прочная стальная подошва
        • Трехступенчатый регулятор маятникового хода