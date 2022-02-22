Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.030 (T101B, HSS, 5 шт.)
Арт. 77777X9009111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|74
- Пилки T101B BOSCH 2.608.630.030 предназначены для лобзиков. С их помощью осуществляют чистый пропил мягкой древесины, ДСП, столярных плит, ДВП от 3 до 30 мм толщиной, а также полимерных материалов, диаметром не более 30 мм.
Преимущества
- Изготовлена пилка из углеродистой стали (HCS)
- Шлифованные зубья расположены под свободным углом