Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.030 (T101B, HSS, 5 шт.)

Преимущества

Изготовлена пилка из углеродистой стали (HCS)

Шлифованные зубья расположены под свободным углом

Пилки T101B BOSCH 2.608.630.030 предназначены для лобзиков. С их помощью осуществляют чистый пропил мягкой древесины, ДСП, столярных плит, ДВП от 3 до 30 мм толщиной, а также полимерных материалов, диаметром не более 30 мм.