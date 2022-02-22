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Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.030 (T101B, HSS, 5 шт.)
5.0
2
430 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.030 (T101B, HSS, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009111
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.030 (T101B, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.030 (T101B, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.030 (T101B, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.030 (T101B, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.030 (T101B, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.030 (T101B, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.030 (T101B, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.030 (T101B, HSS, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.030 (T101B, HSS, 5 шт.)

      430 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Арт. 77777X9009111
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		74
      Все характеристики
      430 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки T101B BOSCH 2.608.630.030 предназначены для лобзиков. С их помощью осуществляют чистый пропил мягкой древесины, ДСП, столярных плит, ДВП от 3 до 30 мм толщиной, а также полимерных материалов, диаметром не более 30 мм. 

        Преимущества

        • Изготовлена пилка из углеродистой стали (HCS)
        • Шлифованные зубья расположены под свободным углом