Пилки для лобзика Практика T142HB 112*80мм по дереву, ДСП (1шт) 777-109
Арт. 77777X9009213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|80
- Пилка для лобзика Практика 777-109 - это полотно типа T142HB, которое подходит для аккуратного и тонкого выпиливания по лицевой стороне изделий из древесины, ДВП, ДСП, ламината, а также пластика.
Преимущества
- Универсальное применение
- Высокое качество
- Надёжность и длительный срок службы