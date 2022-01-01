Пилки для лобзика Практика T142HB 112*80мм по дереву, ДСП (1шт) 777-109

Преимущества

Универсальное применение

Высокое качество

Надёжность и длительный срок службы

Пилка для лобзика Практика 777-109 - это полотно типа T142HB, которое подходит для аккуратного и тонкого выпиливания по лицевой стороне изделий из древесины, ДВП, ДСП, ламината, а также пластика.