Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пилки для лобзика Практика T142HB 112*80мм по дереву, ДСП (1шт) 777-109
225 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Практика T142HB 112*80мм по дереву, ДСП (1шт) 777-109
    Арт. 77777X9009213
    Пилки для лобзика Практика T142HB 112*80мм по дереву, ДСП (1шт) 777-109
    Пилки для лобзика Практика T142HB 112*80мм по дереву, ДСП (1шт) 777-109
    Пилки для лобзика Практика T142HB 112*80мм по дереву, ДСП (1шт) 777-109
      Пилки для лобзика Практика T142HB 112*80мм по дереву, ДСП (1шт) 777-109
      Пилки для лобзика Практика T142HB 112*80мм по дереву, ДСП (1шт) 777-109
      Пилки для лобзика Практика T142HB 112*80мм по дереву, ДСП (1шт) 777-109

      Пилки для лобзика Практика T142HB 112*80мм по дереву, ДСП (1шт) 777-109

      225 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009213

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		80
      Все характеристики
      225 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилка для лобзика Практика 777-109 - это полотно типа T142HB, которое подходит для аккуратного и тонкого выпиливания по лицевой стороне изделий из древесины, ДВП, ДСП, ламината, а также пластика. 

        Преимущества

        • Универсальное применение
        • Высокое качество
        • Надёжность и длительный срок службы