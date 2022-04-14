Пилки для лобзика Bosch T 744 D, HCS 2.608.663.314 (3 шт.)
Арт. 77777X9009189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Общая длина, мм
|180
- Пильные полотна T744D BOSCH 2.608.663.314 используют совместно с лобзиками для быстрого пропила по мягкой древесине, строительной древесине большой толщины и композитным материалам. Толщина заготовок может варьироваться от 5 до 135 мм.
Преимущества
- Пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали (HCS)
- Зубья разведенные, шлифованные
- Хвостовик имеет одни упор