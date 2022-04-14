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Пилки для лобзика Bosch T 744 D, HCS 2.608.663.314 (3 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T 744 D, HCS 2.608.663.314 (3 шт.)
    Арт. 77777X9009189
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch T 744 D, HCS 2.608.663.314 (3 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 744 D, HCS 2.608.663.314 (3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 744 D, HCS 2.608.663.314 (3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 744 D, HCS 2.608.663.314 (3 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch T 744 D, HCS 2.608.663.314 (3 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009189
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Общая длина, мм
      		180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильные полотна T744D BOSCH 2.608.663.314 используют совместно с лобзиками для быстрого пропила по мягкой древесине, строительной древесине большой толщины и композитным материалам. Толщина заготовок может варьироваться от 5 до 135 мм.

        Преимущества

        • Пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали (HCS)
        • Зубья разведенные, шлифованные
        • Хвостовик имеет одни упор