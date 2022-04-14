Пилки для лобзика Bosch T 744 D, HCS 2.608.663.314 (3 шт.)

Преимущества

Пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали (HCS)

Зубья разведенные, шлифованные

Хвостовик имеет одни упор

Пильные полотна T744D BOSCH 2.608.663.314 используют совместно с лобзиками для быстрого пропила по мягкой древесине, строительной древесине большой толщины и композитным материалам. Толщина заготовок может варьироваться от 5 до 135 мм.