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Полотно пильное погружное Bosch BIM ALL 65 APB 2.608.661.781
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Для прочей техники
    Полотно пильное погружное Bosch BIM ALL 65 APB 2.608.661.781
    Арт. X131715173
    Полотно пильное погружное Bosch BIM ALL 65 APB 2.608.661.781

      Полотно пильное погружное Bosch BIM ALL 65 APB 2.608.661.781

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131715173

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Погружное пильное полотно предназначено для моделей Bosch GOP 10.8 V-LI, GOP 250 CE Professional, PMF 10.8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (d 10 мм). Совместно с универсальным переходником (приобретается отдельно) возможно применение с другими стандартными Multi - Cutter. Можно использовать для распила как различных сортов древесины, так и плит с покрытием. На поверхность нанесено титан-нитридное покрытие, обеспечивающее долгий период эксплуатации. За счет 12-точечной системы зажима OIS полотно износостойко.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы