Полотно пильное погружное Bosch BIM ALL 65 APB 2.608.661.781

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Погружное пильное полотно предназначено для моделей Bosch GOP 10.8 V-LI, GOP 250 CE Professional, PMF 10.8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (d 10 мм). Совместно с универсальным переходником (приобретается отдельно) возможно применение с другими стандартными Multi - Cutter. Можно использовать для распила как различных сортов древесины, так и плит с покрытием. На поверхность нанесено титан-нитридное покрытие, обеспечивающее долгий период эксплуатации. За счет 12-точечной системы зажима OIS полотно износостойко.