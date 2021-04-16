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Лобзик для дома Makita 4327 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 2 кг)
3.9
17
5 290 ₽
6 790 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Makita 4327
    Арт. Х14120
    3.9
    17
    Лобзик для дома Makita 4327 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 2 кг)
    Лобзик для дома Makita 4327 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 2 кг)
    Лобзик для дома Makita 4327 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 2 кг)
    Лобзик для дома Makita 4327 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 2 кг)
    Лобзик для дома Makita 4327 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 2 кг)
      Лобзик для дома Makita 4327 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 2 кг)
      Лобзик для дома Makita 4327 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 2 кг)
      Лобзик для дома Makita 4327 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 2 кг)
      Лобзик для дома Makita 4327 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 2 кг)
      Лобзик для дома Makita 4327 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 2 кг)

      Электрический лобзик Makita 4327

      • -1 500 ₽
      5 290 ₽
      6 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х14120
      3.9
      17

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 500 ₽
      5 290 ₽
      6 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электролобзик Makita 4327 – инструмент бытового класса, который используется для пиления древесины, пластика и металла. Подходит для пиления материалов средней толщины (древесина – 65 мм, металл – 6 мм). Инструмент прост в эксплуатации, оснащен защитным экраном пильного полотна. Подошва имеет возможность изменения наклона в обе стороны на 45°, поэтому электрический лобзик Makita 4327 способен к прямому и фигурному резу заготовок. Также к инструменту можно подсоединить пылесос для сбора опилок и пыли. Вы можете купить электролобзик Makita 4327 450 Вт с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества лобзика Makita 4327

        • Мощность 450 Вт
        • Безопасность в работе
        • Фиксация клавиши “Пуск”
        • Пилит прямо и под углом
        • Легко управляется
        • Подключается к пылесосу

        Комплектация

        • Электролобзик
        • Пильное полотно
        • Шестигранный универсальный ключ
        • Экран защитный для пилы
        • Упаковка