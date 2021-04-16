Лобзик для дома Makita 4327 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 2 кг)

Преимущества лобзика Makita 4327

Мощность 450 Вт

Безопасность в работе

Фиксация клавиши “Пуск”

Пилит прямо и под углом

Легко управляется

Подключается к пылесосу

Комплектация

Электролобзик

Пильное полотно

Шестигранный универсальный ключ

Экран защитный для пилы

Упаковка

Электролобзик Makita 4327 – инструмент бытового класса, который используется для пиления древесины, пластика и металла. Подходит для пиления материалов средней толщины (древесина – 65 мм, металл – 6 мм). Инструмент прост в эксплуатации, оснащен защитным экраном пильного полотна. Подошва имеет возможность изменения наклона в обе стороны на 45°, поэтому электрический лобзик Makita 4327 способен к прямому и фигурному резу заготовок. Также к инструменту можно подсоединить пылесос для сбора опилок и пыли. Вы можете купить электролобзик Makita 4327 450 Вт с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.