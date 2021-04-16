Лобзик для дома Makita 4327 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 2 кг)

Электрический лобзик Makita 4327
Арт. Х14120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электролобзик Makita 4327 – инструмент бытового класса, который используется для пиления древесины, пластика и металла. Подходит для пиления материалов средней толщины (древесина – 65 мм, металл – 6 мм). Инструмент прост в эксплуатации, оснащен защитным экраном пильного полотна. Подошва имеет возможность изменения наклона в обе стороны на 45°, поэтому электрический лобзик Makita 4327 способен к прямому и фигурному резу заготовок. Также к инструменту можно подсоединить пылесос для сбора опилок и пыли. Вы можете купить электролобзик Makita 4327 450 Вт с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества лобзика Makita 4327
- Мощность 450 Вт
- Безопасность в работе
- Фиксация клавиши “Пуск”
- Пилит прямо и под углом
- Легко управляется
- Подключается к пылесосу
Комплектация
- Электролобзик
- Пильное полотно
- Шестигранный универсальный ключ
- Экран защитный для пилы
- Упаковка