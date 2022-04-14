Пилки для лобзика по дереву Практика T101D 034-458 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
Арт. 77777X9009165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|75
- Изготовленные из высокоуглеродистой стали HSS с неразведенными шлифованными зубьями, пилки для лобзика Практика 034-458 обеспечивают эффективное пиление как различных пород древесины, толщина которой может варьироваться от 10 до 45 мм, так и фанеры и ДСП с толщиной до 30 мм. Рабочая длина режущего инструмента — 75 мм при общей длине 100 мм.
Преимущества
- Благодаря особой геометрии и расстоянию между зубьями 4 мм обеспечивается эффективное удаление опилок
- Режущий инструмент устанавливаются на лобзик посредством Т-образного EU-крепления