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Пилки для лобзика по дереву Практика T101D 034-458 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
5.0
3
115 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по дереву Практика T101D 034-458 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
    Арт. 77777X9009165
    5.0
    3
    Пилки для лобзика по дереву Практика T101D 034-458 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву Практика T101D 034-458 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву Практика T101D 034-458 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Практика T101D 034-458 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Практика T101D 034-458 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Практика T101D 034-458 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)

      Пилки для лобзика по дереву Практика T101D 034-458 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)

      115 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009165
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      115 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изготовленные из высокоуглеродистой стали HSS с неразведенными шлифованными зубьями, пилки для лобзика Практика 034-458 обеспечивают эффективное пиление как различных пород древесины, толщина которой может варьироваться от 10 до 45 мм, так и фанеры и ДСП с толщиной до 30 мм. Рабочая длина режущего инструмента — 75 мм при общей длине 100 мм. 

        Преимущества

        • Благодаря особой геометрии и расстоянию между зубьями 4 мм обеспечивается эффективное удаление опилок
        • Режущий инструмент устанавливаются на лобзик посредством Т-образного EU-крепления