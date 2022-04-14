Пилки для лобзика по дереву Практика T101D 034-458 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)

Преимущества

Благодаря особой геометрии и расстоянию между зубьями 4 мм обеспечивается эффективное удаление опилок

Режущий инструмент устанавливаются на лобзик посредством Т-образного EU-крепления

Изготовленные из высокоуглеродистой стали HSS с неразведенными шлифованными зубьями, пилки для лобзика Практика 034-458 обеспечивают эффективное пиление как различных пород древесины, толщина которой может варьироваться от 10 до 45 мм, так и фанеры и ДСП с толщиной до 30 мм. Рабочая длина режущего инструмента — 75 мм при общей длине 100 мм.