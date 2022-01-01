Пилки Практика 038-722, для лобзика универсальные, 100 х 75 мм
Арт. О00000024391
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для металла
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Рабочая длина, мм
|75
- Набор Практика 038-722 серии «Мастер» содержит два полотна типа T123X, которые разработаны для быстрого выпиливания тонких листов стали и алюминия, а также изделий толщиной до 20 мм из древесины, ДВП, ДСП, ламината, пластика. . Они предназначены для использования с электрическими лобзиками, имеющими крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.
Преимущества
- Оснастка выполнена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с волнистыми фрезерованными зубьями с прогрессирующим шагом 1.2-2.6 мм, что гарантирует высокую скорость выполняемой работы и увеличенный срок службы
- Надежность