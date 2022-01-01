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Пилки Практика 038-722, для лобзика универсальные, 100 х 75 мм
185 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки Практика 038-722, для лобзика универсальные, 100 х 75 мм
    Арт. О00000024391
    Пилки Практика 038-722, для лобзика универсальные, 100 х 75 мм
    Пилки Практика 038-722, для лобзика универсальные, 100 х 75 мм
    Пилки Практика 038-722, для лобзика универсальные, 100 х 75 мм
      Пилки Практика 038-722, для лобзика универсальные, 100 х 75 мм
      Пилки Практика 038-722, для лобзика универсальные, 100 х 75 мм
      Пилки Практика 038-722, для лобзика универсальные, 100 х 75 мм

      Пилки Практика 038-722, для лобзика универсальные, 100 х 75 мм

      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024391

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор Практика 038-722 серии «Мастер» содержит два полотна типа T123X, которые разработаны для быстрого выпиливания тонких листов стали и алюминия, а также изделий толщиной до 20 мм из древесины, ДВП, ДСП, ламината, пластика. . Они предназначены для использования с электрическими лобзиками, имеющими крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.

        Преимущества

        • Оснастка выполнена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с волнистыми фрезерованными зубьями с прогрессирующим шагом 1.2-2.6 мм, что гарантирует высокую скорость выполняемой работы и увеличенный срок службы
        • Надежность