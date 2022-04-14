Пилки для лобзика Практика T101AIF 034-601 (100x75 мм, BIM, 2 шт.)
Арт. 77777X9009160
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для ламината
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Рабочая длина, мм
|75
- Стандартное BIM полотно с шлифованными неразведенными зубами для аккуратного пиления ламинированных материалов, ДСП, фанеры, дерева, пластика до 30мм.
Преимущества
- Пилки биметаллические с зубами из высококачественной быстрорежущей стали
- Зубья отшлифованы под свободным углом не разведены с шагом 1.7 мм
- Коническая симметричная шлифовка зубьев для аккуратных и чистых распилов в древесине, ламинированных материалах и пластике