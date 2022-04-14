Пилки для лобзика Практика T101AIF 034-601 (100x75 мм, BIM, 2 шт.)

Преимущества

Пилки биметаллические с зубами из высококачественной быстрорежущей стали

Зубья отшлифованы под свободным углом не разведены с шагом 1.7 мм

Коническая симметричная шлифовка зубьев для аккуратных и чистых распилов в древесине, ламинированных материалах и пластике

Стандартное BIM полотно с шлифованными неразведенными зубами для аккуратного пиления ламинированных материалов, ДСП, фанеры, дерева, пластика до 30мм.