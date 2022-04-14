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Пилки для лобзика Практика T101AIF 034-601 (100x75 мм, BIM, 2 шт.)
4.7
3
215 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Практика T101AIF 034-601 (100x75 мм, BIM, 2 шт.)
    Арт. 77777X9009160
    4.7
    3
    Пилки для лобзика Практика T101AIF 034-601 (100x75 мм, BIM, 2 шт.)
    Пилки для лобзика Практика T101AIF 034-601 (100x75 мм, BIM, 2 шт.)
    Пилки для лобзика Практика T101AIF 034-601 (100x75 мм, BIM, 2 шт.)
      Пилки для лобзика Практика T101AIF 034-601 (100x75 мм, BIM, 2 шт.)
      Пилки для лобзика Практика T101AIF 034-601 (100x75 мм, BIM, 2 шт.)
      Пилки для лобзика Практика T101AIF 034-601 (100x75 мм, BIM, 2 шт.)

      Пилки для лобзика Практика T101AIF 034-601 (100x75 мм, BIM, 2 шт.)

      215 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009160
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для ламината
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      215 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стандартное BIM полотно с шлифованными неразведенными зубами для аккуратного пиления ламинированных материалов, ДСП, фанеры, дерева, пластика до 30мм.

        Преимущества

        • Пилки биметаллические с зубами из высококачественной быстрорежущей стали
        • Зубья отшлифованы под свободным углом не разведены с шагом 1.7 мм
        • Коническая симметричная шлифовка зубьев для аккуратных и чистых распилов в древесине, ламинированных материалах и пластике