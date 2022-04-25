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Пилки для лобзика Практика T119BO 76*50мм по дереву, криволинейный рез, HCS (2шт) 034-496
4.5
2
75 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Практика T119BO 76*50мм по дереву, криволинейный рез, HCS (2шт) 034-496
    Арт. 77777X9009157
    4.5
    2
    Пилки для лобзика Практика T119BO 76*50мм по дереву, криволинейный рез, HCS (2шт) 034-496
    Пилки для лобзика Практика T119BO 76*50мм по дереву, криволинейный рез, HCS (2шт) 034-496
    Пилки для лобзика Практика T119BO 76*50мм по дереву, криволинейный рез, HCS (2шт) 034-496
      Пилки для лобзика Практика T119BO 76*50мм по дереву, криволинейный рез, HCS (2шт) 034-496
      Пилки для лобзика Практика T119BO 76*50мм по дереву, криволинейный рез, HCS (2шт) 034-496
      Пилки для лобзика Практика T119BO 76*50мм по дереву, криволинейный рез, HCS (2шт) 034-496

      Пилки для лобзика Практика T119BO 76*50мм по дереву, криволинейный рез, HCS (2шт) 034-496

      75 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009157
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		50
      Все характеристики
      75 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки для лобзика Практика T119BO 034-496 предлагаются вам комплектом из пары единиц оснастки и позволяют пилить ДСП, дерево, фанеру толщиной 3-15 мм. Изделия подходят для выполнения криволинейного реза, обеспечивая придание заготовке из деревянного материала необходимой вам формы. За счет фрезерованных зубьев с шагом 2 мм пилки обеспечивают одновременно быстрое и аккуратное пиление древесных материалов. Высокоуглеродистая инструментальная сталь послужила материалом для изготовления этих производительных пильных полотен.

        Преимущества

        • Пилки для лобзика Практика T119BO 034-496 демонстрируют совместимость с электролобзиком от любого производителя, поддерживающим подключение оснастки с Т-образным хвостовиком типа EU
        • Полотна относятся к типу T119BO и обладают длиной рабочей части 50 мм при полной длине 75 мм
        • Изделия для обработки дерева предлагаются вам в картонной упаковке