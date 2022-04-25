Пилки для лобзика Практика T119BO 76*50мм по дереву, криволинейный рез, HCS (2шт) 034-496

Преимущества

Пилки для лобзика Практика T119BO 034-496 демонстрируют совместимость с электролобзиком от любого производителя, поддерживающим подключение оснастки с Т-образным хвостовиком типа EU

Полотна относятся к типу T119BO и обладают длиной рабочей части 50 мм при полной длине 75 мм

Изделия для обработки дерева предлагаются вам в картонной упаковке

Пилки для лобзика Практика T119BO 034-496 предлагаются вам комплектом из пары единиц оснастки и позволяют пилить ДСП, дерево, фанеру толщиной 3-15 мм. Изделия подходят для выполнения криволинейного реза, обеспечивая придание заготовке из деревянного материала необходимой вам формы. За счет фрезерованных зубьев с шагом 2 мм пилки обеспечивают одновременно быстрое и аккуратное пиление древесных материалов. Высокоуглеродистая инструментальная сталь послужила материалом для изготовления этих производительных пильных полотен.