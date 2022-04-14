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Пилки для лобзика по дереву Практика T234X 775-419 (116x90 мм, HCS, 2 шт.)
5.0
2
190 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по дереву Практика T234X 775-419 (116x90 мм, HCS, 2 шт.)
    Арт. 77777X9009158
    5.0
    2
    Пилки для лобзика по дереву Практика T234X 775-419 (116x90 мм, HCS, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву Практика T234X 775-419 (116x90 мм, HCS, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву Практика T234X 775-419 (116x90 мм, HCS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Практика T234X 775-419 (116x90 мм, HCS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Практика T234X 775-419 (116x90 мм, HCS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Практика T234X 775-419 (116x90 мм, HCS, 2 шт.)

      Пилки для лобзика по дереву Практика T234X 775-419 (116x90 мм, HCS, 2 шт.)

      190 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009158
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		91
      Все характеристики
      190 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлиненное HCS полотно с шлифованными неразведенными трапециевидными зубами для быстрого, чистого пиления массива древесины от 10 до 70мм, фанеры, пластика.

        Преимущества

        • Саблевидная форма для повышения скорости пиления лобзиками без маятникового хода
        • Длина 116х91мм, прогрессирующий шаг зубов 2,0-3,0мм