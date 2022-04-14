Пилки для лобзика по дереву Практика T234X 775-419 (116x90 мм, HCS, 2 шт.)
Арт. 77777X9009158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|91
- Удлиненное HCS полотно с шлифованными неразведенными трапециевидными зубами для быстрого, чистого пиления массива древесины от 10 до 70мм, фанеры, пластика.
Преимущества
- Саблевидная форма для повышения скорости пиления лобзиками без маятникового хода
- Длина 116х91мм, прогрессирующий шаг зубов 2,0-3,0мм