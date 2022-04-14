Пилки для лобзика по дереву Практика T234X 775-419 (116x90 мм, HCS, 2 шт.)

Преимущества

Саблевидная форма для повышения скорости пиления лобзиками без маятникового хода

Длина 116х91мм, прогрессирующий шаг зубов 2,0-3,0мм

Удлиненное HCS полотно с шлифованными неразведенными трапециевидными зубами для быстрого, чистого пиления массива древесины от 10 до 70мм, фанеры, пластика.