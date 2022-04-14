Пилки для лобзика по дереву Практика T144D 034-519 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)

Преимущества

Пилки Практика T144D 034-519 характеризуются общей длиной 100 мм

T-образный хвостовик

Изготовленные из высокоуглеродистой стали, пилки гарантируют производительность и износостойкость

Пилки для лобзика Практика T144D 034-519 предназначены для работ по дереву и ДСП. Острые заточенные зубья со шлифовкой обеспечивают высокую эффективность пиления древесины мягких и средних сортов в сочетании с высокой скоростью реза. Шаг зубьев 4 мм способствует быстрому отведению опилок.