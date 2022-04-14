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Пилки для лобзика по дереву Практика T144D 034-519 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
5.0
2
85 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по дереву Практика T144D 034-519 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
    Арт. 77777X9009170
    5.0
    2
    Пилки для лобзика по дереву Практика T144D 034-519 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву Практика T144D 034-519 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву Практика T144D 034-519 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Практика T144D 034-519 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Практика T144D 034-519 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Практика T144D 034-519 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)

      Пилки для лобзика по дереву Практика T144D 034-519 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)

      85 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009170
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      85 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки для лобзика Практика T144D 034-519 предназначены для работ по дереву и ДСП. Острые заточенные зубья со шлифовкой обеспечивают высокую эффективность пиления древесины мягких и средних сортов в сочетании с высокой скоростью реза. Шаг зубьев 4 мм способствует быстрому отведению опилок.

        Преимущества

        • Пилки Практика T144D 034-519 характеризуются общей длиной 100 мм
        • T-образный хвостовик
        • Изготовленные из высокоуглеродистой стали, пилки гарантируют производительность и износостойкость