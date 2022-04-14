Пилки для лобзика по дереву Практика T144D 034-519 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
Арт. 77777X9009170
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|75
- Пилки для лобзика Практика T144D 034-519 предназначены для работ по дереву и ДСП. Острые заточенные зубья со шлифовкой обеспечивают высокую эффективность пиления древесины мягких и средних сортов в сочетании с высокой скоростью реза. Шаг зубьев 4 мм способствует быстрому отведению опилок.
Преимущества
- Пилки Практика T144D 034-519 характеризуются общей длиной 100 мм
- T-образный хвостовик
- Изготовленные из высокоуглеродистой стали, пилки гарантируют производительность и износостойкость