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Пилки для лобзика по дереву, ДСП Практика T301CD 034-571 (116x90 мм, HSC, 2 шт.)
5.0
1
130 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по дереву, ДСП Практика T301CD 034-571 (116x90 мм, HSC, 2 шт.)
    Арт. 77777X9009159
    5.0
    1
    Пилки для лобзика по дереву, ДСП Практика T301CD 034-571 (116x90 мм, HSC, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву, ДСП Практика T301CD 034-571 (116x90 мм, HSC, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву, ДСП Практика T301CD 034-571 (116x90 мм, HSC, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву, ДСП Практика T301CD 034-571 (116x90 мм, HSC, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву, ДСП Практика T301CD 034-571 (116x90 мм, HSC, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву, ДСП Практика T301CD 034-571 (116x90 мм, HSC, 2 шт.)

      Пилки для лобзика по дереву, ДСП Практика T301CD 034-571 (116x90 мм, HSC, 2 шт.)

      130 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009159
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		90
      Все характеристики
      130 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор пилок для лобзика Практика T301CD 034-571 включает в себя 2 лезвия, изготовленных из высокоуглеродистой стали HCS с применением особой геометрии зубьев с шагом 3 мм. Благодаря этому режущий инструмент эффективно справляется как с деревом толщиной до 65 мм и фанерой до 30 мм, так и с ДСП толщиной от 10 до 40 мм.

        Преимущества

        • Зубья на лезвии шлифованные, что положительно влияет на скорость и чистоту среза
        • Используемое крепление — Т-образный EU-разъем