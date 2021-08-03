Пилки для лобзика по дереву, ДСП Практика T301CD 034-571 (116x90 мм, HSC, 2 шт.)

Преимущества

Зубья на лезвии шлифованные, что положительно влияет на скорость и чистоту среза

Используемое крепление — Т-образный EU-разъем

Набор пилок для лобзика Практика T301CD 034-571 включает в себя 2 лезвия, изготовленных из высокоуглеродистой стали HCS с применением особой геометрии зубьев с шагом 3 мм. Благодаря этому режущий инструмент эффективно справляется как с деревом толщиной до 65 мм и фанерой до 30 мм, так и с ДСП толщиной от 10 до 40 мм.