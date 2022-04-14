Пилки для лобзика по стали Практика T118G 038-784 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)

Преимущества

Набор Практика T118G 038-784 состоит из двух элементов, поставляемых в аккуратной картонной упаковке

Изделия производятся из быстрорежущей стали, обеспечивающей высокий уровень износостойкости

Пилки для лобзика Практика T118G 038-784 предназначаются для оснащения инструментов с электроприводом. Аксессуары оснащены T-образным хвостовиком, обеспечивающим надежную фиксацию. Изделия предназначаются для обработки нержавеющей стали, обеспечивая точный и аккуратный рез.