Пилки для лобзика по стали Практика T118G 038-784 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
Арт. 77777X9009169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для металла
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Рабочая длина, мм
|50
- Пилки для лобзика Практика T118G 038-784 предназначаются для оснащения инструментов с электроприводом. Аксессуары оснащены T-образным хвостовиком, обеспечивающим надежную фиксацию. Изделия предназначаются для обработки нержавеющей стали, обеспечивая точный и аккуратный рез.
Преимущества
- Набор Практика T118G 038-784 состоит из двух элементов, поставляемых в аккуратной картонной упаковке
- Изделия производятся из быстрорежущей стали, обеспечивающей высокий уровень износостойкости