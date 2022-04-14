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Пилки для лобзика по стали Практика T118G 038-784 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
5.0
2
140 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по стали Практика T118G 038-784 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
    Арт. 77777X9009169
    5.0
    2
    Пилки для лобзика по стали Практика T118G 038-784 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по стали Практика T118G 038-784 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по стали Практика T118G 038-784 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по стали Практика T118G 038-784 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по стали Практика T118G 038-784 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по стали Практика T118G 038-784 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)

      Пилки для лобзика по стали Практика T118G 038-784 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)

      140 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009169
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		50
      Все характеристики
      140 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки для лобзика Практика T118G 038-784 предназначаются для оснащения инструментов с электроприводом. Аксессуары оснащены T-образным хвостовиком, обеспечивающим надежную фиксацию. Изделия предназначаются для обработки нержавеющей стали, обеспечивая точный и аккуратный рез.

        Преимущества

        • Набор Практика T118G 038-784 состоит из двух элементов, поставляемых в аккуратной картонной упаковке
        • Изделия производятся из быстрорежущей стали, обеспечивающей высокий уровень износостойкости