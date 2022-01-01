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Пилки Практика 038-760, для лобзика по стали, 132х110 мм
215 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки Практика 038-760, для лобзика по стали, 132х110 мм
    Арт. О00000024384
    Пилки Практика 038-760, для лобзика по стали, 132х110 мм
    Пилки Практика 038-760, для лобзика по стали, 132х110 мм
    Пилки Практика 038-760, для лобзика по стали, 132х110 мм
      Пилки Практика 038-760, для лобзика по стали, 132х110 мм
      Пилки Практика 038-760, для лобзика по стали, 132х110 мм
      Пилки Практика 038-760, для лобзика по стали, 132х110 мм

      Пилки Практика 038-760, для лобзика по стали, 132х110 мм

      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024384

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		110
      Все характеристики
      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилка для лобзика Практика Профи Т118G подходит для резки стали и металлических поверхностей. Острые зубья обеспечивают чистый и качественный рез. Подобные пилки используются совместно с электролобзиками.

        Преимущества

        • Рабочая длина одной детали - 110 мм
        • Длина всей пилки составляет 132 мм
        • Изделия серии Профи предназначены для профессионального пользования