Пилки Практика 038-760, для лобзика по стали, 132х110 мм
Арт. О00000024384
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для металла
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Рабочая длина, мм
|110
- Пилка для лобзика Практика Профи Т118G подходит для резки стали и металлических поверхностей. Острые зубья обеспечивают чистый и качественный рез. Подобные пилки используются совместно с электролобзиками.
Преимущества
- Рабочая длина одной детали - 110 мм
- Длина всей пилки составляет 132 мм
- Изделия серии Профи предназначены для профессионального пользования