Пилки Практика 038-760, для лобзика по стали, 132х110 мм

Преимущества

Рабочая длина одной детали - 110 мм

Длина всей пилки составляет 132 мм

Изделия серии Профи предназначены для профессионального пользования

Пилка для лобзика Практика Профи Т118G подходит для резки стали и металлических поверхностей. Острые зубья обеспечивают чистый и качественный рез. Подобные пилки используются совместно с электролобзиками.