Пилки Практика 034-533, для лобзика по плитке
Арт. О00000024389
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для керамики, для стекла
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Рабочая длина, мм
|50
- Набор Практика 034-533 серии «Профи» содержит два полотна типа T150RIFF, которые разработаны для быстрого и аккуратного распила керамической плитки. Оснастка выполнена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с твердосплавным напылением, что гарантирует высокий ресурс при распиле изделий до 10 мм. Имеет среднюю зернистость. Пластины предназначены для использования с электрическими лобзиками, имеющими крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.
Преимущества
- Для работы с керамической плиткой
- Высокое качество
- Надёжность и длительный срок службы