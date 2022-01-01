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Пилки Практика 034-533, для лобзика по плитке
355 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки Практика 034-533, для лобзика по плитке
    Арт. О00000024389
    Пилки Практика 034-533, для лобзика по плитке
    Пилки Практика 034-533, для лобзика по плитке
      Пилки Практика 034-533, для лобзика по плитке
      Пилки Практика 034-533, для лобзика по плитке

      Пилки Практика 034-533, для лобзика по плитке

      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024389

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для керамики, для стекла
      Рабочая длина, мм
      		50
      Все характеристики
      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор Практика 034-533 серии «Профи» содержит два полотна типа T150RIFF, которые разработаны для быстрого и аккуратного распила керамической плитки. Оснастка выполнена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с твердосплавным напылением, что гарантирует высокий ресурс при распиле изделий до 10 мм. Имеет среднюю зернистость. Пластины предназначены для использования с электрическими лобзиками, имеющими крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.

        Преимущества

        • Для работы с керамической плиткой
        • Высокое качество
        • Надёжность и длительный срок службы