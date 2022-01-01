Пилки Практика 034-533, для лобзика по плитке

Преимущества

Для работы с керамической плиткой

Высокое качество

Надёжность и длительный срок службы

Набор Практика 034-533 серии «Профи» содержит два полотна типа T150RIFF, которые разработаны для быстрого и аккуратного распила керамической плитки. Оснастка выполнена из сверхпрочной высокоуглеродистой стали с твердосплавным напылением, что гарантирует высокий ресурс при распиле изделий до 10 мм. Имеет среднюю зернистость. Пластины предназначены для использования с электрическими лобзиками, имеющими крепление для T-образного хвостовика от всех ведущих мировых производителей.