Пилки для лобзика по плитке Практика тип T150DIO, 76х50 мм, 2 шт, 790-427
Арт. О00000024390
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для керамики
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Рабочая длина, мм
|50
- Пилки алмазные тип T150DIO ПРАКТИКА 790-427 предназначены для лобзика. Применяются для пиления мягкой и средней твердости керамической плитки. Не подходит для работ по керамограниту. При работе рекомендуется охлаждение водой.
Преимущества
- Оснастка обеспечивает высокий ресурс и скорость реза
- Пилки изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали и имеют алмазную режущую кромку