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Пилки для лобзика по плитке Практика тип T150DIO, 76х50 мм, 2 шт, 790-427
665 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по плитке Практика тип T150DIO, 76х50 мм, 2 шт, 790-427
    Арт. О00000024390
    Пилки для лобзика по плитке Практика тип T150DIO, 76х50 мм, 2 шт, 790-427
    Пилки для лобзика по плитке Практика тип T150DIO, 76х50 мм, 2 шт, 790-427
    Пилки для лобзика по плитке Практика тип T150DIO, 76х50 мм, 2 шт, 790-427
      Пилки для лобзика по плитке Практика тип T150DIO, 76х50 мм, 2 шт, 790-427
      Пилки для лобзика по плитке Практика тип T150DIO, 76х50 мм, 2 шт, 790-427
      Пилки для лобзика по плитке Практика тип T150DIO, 76х50 мм, 2 шт, 790-427

      Пилки для лобзика по плитке Практика тип T150DIO, 76х50 мм, 2 шт, 790-427

      665 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024390

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для керамики
      Рабочая длина, мм
      		50
      Все характеристики
      665 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки алмазные тип T150DIO ПРАКТИКА 790-427 предназначены для лобзика. Применяются для пиления мягкой и средней твердости керамической плитки. Не подходит для работ по керамограниту. При работе рекомендуется охлаждение водой.

        Преимущества

        •  Оснастка обеспечивает высокий ресурс и скорость реза
        •  Пилки изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали и имеют алмазную режущую кромку