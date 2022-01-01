Пилки для лобзика по плитке Практика тип T150DIO, 76х50 мм, 2 шт, 790-427

Преимущества

Оснастка обеспечивает высокий ресурс и скорость реза

Пилки изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали и имеют алмазную режущую кромку

Пилки алмазные тип T150DIO ПРАКТИКА 790-427 предназначены для лобзика. Применяются для пиления мягкой и средней твердости керамической плитки. Не подходит для работ по керамограниту. При работе рекомендуется охлаждение водой.