Алмазные пилки для лобзика по плитке Практика T150DIA 036-117 (чистый рез, 76x50 мм)
Арт. 77777X9009212
Алмазные пилки для лобзика по плитке Практика T150DIA 036-117 (чистый рез, 76x50 мм)
Арт. 77777X9009212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для керамики, для стекла
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Рабочая длина, мм
|50
- Пилки для лобзика Практика 036-117 станут для вас оптимальным выбором, если в инструменте вы цените надежность и долговечность. Изделия изготовлены из высокоуглеродистой стали, и отличаются значительной долговечностью и стойкостью к механическому износу.
Преимущества
- Преимуществом комплекта является наличие в конструкции инструмента алмазного сегмента, который гарантирует пилкам повышенную твердость
- Долговечность