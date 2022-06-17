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Алмазные пилки для лобзика по плитке Практика T150DIA 036-117 (чистый рез, 76x50 мм)
5.0
2
580 ₽
Пилки для лобзиков
    Алмазные пилки для лобзика по плитке Практика T150DIA 036-117 (чистый рез, 76x50 мм)
    Арт. 77777X9009212
    5.0
    2
    Алмазные пилки для лобзика по плитке Практика T150DIA 036-117 (чистый рез, 76x50 мм)
    Алмазные пилки для лобзика по плитке Практика T150DIA 036-117 (чистый рез, 76x50 мм)
    Алмазные пилки для лобзика по плитке Практика T150DIA 036-117 (чистый рез, 76x50 мм)
      Алмазные пилки для лобзика по плитке Практика T150DIA 036-117 (чистый рез, 76x50 мм)
      Алмазные пилки для лобзика по плитке Практика T150DIA 036-117 (чистый рез, 76x50 мм)
      Алмазные пилки для лобзика по плитке Практика T150DIA 036-117 (чистый рез, 76x50 мм)

      Алмазные пилки для лобзика по плитке Практика T150DIA 036-117 (чистый рез, 76x50 мм)

      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009212
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для керамики, для стекла
      Рабочая длина, мм
      		50
      Все характеристики
      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки для лобзика Практика 036-117 станут для вас оптимальным выбором, если в инструменте вы цените надежность и долговечность. Изделия изготовлены из высокоуглеродистой стали, и отличаются значительной долговечностью и стойкостью к механическому износу.

        Преимущества

        • Преимуществом комплекта является наличие в конструкции инструмента алмазного сегмента, который гарантирует пилкам повышенную твердость
        • Долговечность