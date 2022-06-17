Алмазные пилки для лобзика по плитке Практика T150DIA 036-117 (чистый рез, 76x50 мм)

Преимущества

Преимуществом комплекта является наличие в конструкции инструмента алмазного сегмента, который гарантирует пилкам повышенную твердость

Долговечность

Пилки для лобзика Практика 036-117 станут для вас оптимальным выбором, если в инструменте вы цените надежность и долговечность. Изделия изготовлены из высокоуглеродистой стали, и отличаются значительной долговечностью и стойкостью к механическому износу.