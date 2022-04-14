Пилки для лобзика по стали Практика T118B 034-489 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)

Преимущества

Пилки из высококачественной быстрорежущей стали

Волнистое полотно с фрезерованными зубьями, для стальных и алюминиевых листов

Пилки для лобзика Практика T118B 034-489 благодаря Т-образному хвостовику легко крепятся к различным моделями инструментов. Благодаря высокой прочности быстрорежущей стали данные насадки обладают повышенной устойчивостью к износу и деформированию. Набор состоит из двух элементов оснастки.