Пилки для лобзика по стали Практика T118B 034-489 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
Арт. 77777X9009168
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для металла
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Рабочая длина, мм
|50
- Пилки для лобзика Практика T118B 034-489 благодаря Т-образному хвостовику легко крепятся к различным моделями инструментов. Благодаря высокой прочности быстрорежущей стали данные насадки обладают повышенной устойчивостью к износу и деформированию. Набор состоит из двух элементов оснастки.
Преимущества
- Пилки из высококачественной быстрорежущей стали
- Волнистое полотно с фрезерованными зубьями, для стальных и алюминиевых листов