Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)

Преимущества

Подошва из литого алюминия

Облегченная модель с низким уровнем вибрации и шума

Эргономичная прорезиненная рукоятка

Воздушное охлаждение

Электрический лобзик Makita 4326 предназначен для профессионального использования. Данная модель отличается от других легким управлением и высокой производительностью. Частота - 3100 об/мин, достигается за счет большой мощности - 450В, несмотря на отсутствие маятникового хода.