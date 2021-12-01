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Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
2.8
40
4 940 ₽
6 330 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Makita 4326
    Арт. Х14119
    2.8
    40
    Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
    Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
    Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
    Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
    Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
    Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
    Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
    Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
    Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
      Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
      Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
      Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
      Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
      Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
      Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
      Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
      Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)
      Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)

      Электрический лобзик Makita 4326

      • -1 390 ₽
      4 940 ₽
      6 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х14119
      2.8
      40

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 390 ₽
      4 940 ₽
      6 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Makita 4326 предназначен для профессионального использования. Данная модель отличается от других легким управлением и высокой производительностью. Частота - 3100 об/мин, достигается за счет большой мощности - 450В, несмотря на отсутствие маятникового хода.

        Преимущества

        • Подошва из литого алюминия
        • Облегченная модель с низким уровнем вибрации и шума
        • Эргономичная прорезиненная рукоятка
        • Воздушное охлаждение