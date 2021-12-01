Электролобзик для дома Makita 4326 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, замена оснастки ключом)

Электрический лобзик Makita 4326
Арт. Х14119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Makita 4326 предназначен для профессионального использования. Данная модель отличается от других легким управлением и высокой производительностью. Частота - 3100 об/мин, достигается за счет большой мощности - 450В, несмотря на отсутствие маятникового хода.
Преимущества
- Подошва из литого алюминия
- Облегченная модель с низким уровнем вибрации и шума
- Эргономичная прорезиненная рукоятка
- Воздушное охлаждение