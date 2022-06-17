Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-65
Арт. О00000013157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-65 служит для пиления строительных и мебельных плит, пиломатериалов, цветного металла, пластмассы и т.д. Подходит для эксплуатации как в производственных, так и бытовых условиях. Регулировка числа ходов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим. Маятниковое движение пилки повышает эффективность лобзика и ускоряет выполнение рабочих операций. Боковой ограничитель используется для резки параллельно базовой кромке заготовки.
Преимущества
- Кнопка фиксации выключателя
- 6 положений регулировки скорости
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Маятниковый ход повышает производительность работы Вихрь ЛЭ-65 72/9/4
- Возможность подключения пылесоса для сохранения чистоты