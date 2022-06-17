Преимущества

Кнопка фиксации выключателя

6 положений регулировки скорости

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

Маятниковый ход повышает производительность работы Вихрь ЛЭ-65 72/9/4

Возможность подключения пылесоса для сохранения чистоты

Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-65 служит для пиления строительных и мебельных плит, пиломатериалов, цветного металла, пластмассы и т.д. Подходит для эксплуатации как в производственных, так и бытовых условиях. Регулировка числа ходов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим. Маятниковое движение пилки повышает эффективность лобзика и ускоряет выполнение рабочих операций. Боковой ограничитель используется для резки параллельно базовой кромке заготовки.