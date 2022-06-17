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Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-65
5.0
2
2 241 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-65
    Арт. О00000013157
    5.0
    2
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-65
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-65
      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-65
      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-65

      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-65

      2 241 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013157
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      2 241 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-65 служит для пиления строительных и мебельных плит, пиломатериалов, цветного металла, пластмассы и т.д. Подходит для эксплуатации как в производственных, так и бытовых условиях. Регулировка числа ходов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим. Маятниковое движение пилки повышает эффективность лобзика и ускоряет выполнение рабочих операций. Боковой ограничитель используется для резки параллельно базовой кромке заготовки.

        Преимущества

        • Кнопка фиксации выключателя
        • 6 положений регулировки скорости
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Маятниковый ход повышает производительность работы Вихрь ЛЭ-65 72/9/4
        • Возможность подключения пылесоса для сохранения чистоты