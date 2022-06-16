Преимущества

Мощный двигатель Ресанта Л-65/650 75/9/2 для большого объема работы

Функция сдувания опилок для хорошей видимости линии реза

Наличие маятникового хода - для эффективной работы

Максимальная глубина пропила по дереву - 65 мм

Удобная рукоятка для надежного хвата

Электрический лобзик Ресанта Л-65/650 используется для резки деревянных или металлических заготовок. Предназначен для пиления как по продольной и поперечной резке различного материала. Это придает ему универсальность. Комфортный рабочий процесс. Удобное и крепкое удержание инструмента обеспечивает скобовидная рукоятка с мягкими накладками.