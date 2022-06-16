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Электрический лобзик Ресанта Л-65/650
5.0
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Ресанта Л-65/650
    Арт. О00000013703
    5.0
    2
    Электрический лобзик Ресанта Л-65/650
    Электрический лобзик Ресанта Л-65/650
    Электрический лобзик Ресанта Л-65/650
    Электрический лобзик Ресанта Л-65/650
      Электрический лобзик Ресанта Л-65/650
      Электрический лобзик Ресанта Л-65/650
      Электрический лобзик Ресанта Л-65/650
      Электрический лобзик Ресанта Л-65/650

      Электрический лобзик Ресанта Л-65/650

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000013703
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Ресанта Л-65/650 используется для резки деревянных или металлических заготовок. Предназначен для пиления как по продольной и поперечной резке различного материала. Это придает ему универсальность. Комфортный рабочий процесс. Удобное и крепкое удержание инструмента обеспечивает скобовидная рукоятка с мягкими накладками.

        Преимущества

        • Мощный двигатель Ресанта Л-65/650 75/9/2 для большого объема работы
        • Функция сдувания опилок для хорошей видимости линии реза
        • Наличие маятникового хода - для эффективной работы
        • Максимальная глубина пропила по дереву - 65 мм
        • Удобная рукоятка для надежного хвата