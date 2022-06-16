Электрический лобзик Ресанта Л-65/650
Арт. О00000013703
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Ресанта Л-65/650 используется для резки деревянных или металлических заготовок. Предназначен для пиления как по продольной и поперечной резке различного материала. Это придает ему универсальность. Комфортный рабочий процесс. Удобное и крепкое удержание инструмента обеспечивает скобовидная рукоятка с мягкими накладками.
Преимущества
- Мощный двигатель Ресанта Л-65/650 75/9/2 для большого объема работы
- Функция сдувания опилок для хорошей видимости линии реза
- Наличие маятникового хода - для эффективной работы
- Максимальная глубина пропила по дереву - 65 мм
- Удобная рукоятка для надежного хвата