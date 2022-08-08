Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00
5.0
1
4 310 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00
    Арт. О00000031860
    5.0
    1
    Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00
    Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00
    Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00
    Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00
    Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00
      Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00
      Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00
      Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00
      Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00
      Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00

      Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00

      4 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031860
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      4 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Полотно для ножовки по металлу Stanley Laser Bimetal 115558 (24x300 мм)
      140 ₽
      5.0
      Полотно для ножовки по металлу Stanley Laser Bimetal 115558 (24x300 мм)
      Удлинитель шланга Джилекс Удав 9114, 32х32
      2 390 ₽
      Удлинитель шланга Джилекс Удав 9114, 32х32
      Универсальный набор пилок для лобзика Практика 036-384 (5 шт.)
      235 ₽
      5.0
      Универсальный набор пилок для лобзика Практика 036-384 (5 шт.)
      Строительный уровень Центроинструмент Лидер Л14-600
      1 280 ₽
      5.0
      Строительный уровень Центроинструмент Лидер Л14-600
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Пилки Практика 036-100 для лобзика по дереву, HCS
      110 ₽
      Пилки Практика 036-100 для лобзика по дереву, HCS
      Набор пилок по дереву (5 шт) для лобзиков Практика 036-377
      175 ₽
      Набор пилок по дереву (5 шт) для лобзиков Практика 036-377
      Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
      219 ₽
      Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900
      2 950 ₽
      3 440 ₽
      3.7
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900
      • -490 ₽
      Угловая шлифмашина Зубр 125-800
      2 720 ₽
      5.0
      Угловая шлифмашина Зубр 125-800
      • Персональная скидка
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100
      9 090 ₽
      5.0
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 120-Li 0.601.9G8.100
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.2.2.70
      7 410 ₽
      8 750 ₽
      4.7
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.2.2.70
      • -1 340 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00 - профессиональный электрический сетевой лобзик с закрытой (скобовидной) рукояткой. Применяется для пиления различных материалов, выполнения криволинейных пропилов.

        Преимущества

        • Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
        • Мощный надежный двигатель
        • Маятниковый ход - для эффективной работы
        • Бесключевой зажим для пильных полотен - экономия времени
        • Механизм поворота платформы для пиления под углом до 45 градусов
        • Обрезиненная рукоятка закрытого типа с удобно расположенными органами управления
        • Регулируемое количество двойных ходов
        • Фиксация кнопки включения в нажатом положении