Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00
Арт. О00000031860
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Интерскол МП-85/700Э 556.1.0.00 - профессиональный электрический сетевой лобзик с закрытой (скобовидной) рукояткой. Применяется для пиления различных материалов, выполнения криволинейных пропилов.
Преимущества
- Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Мощный надежный двигатель
- Маятниковый ход - для эффективной работы
- Бесключевой зажим для пильных полотен - экономия времени
- Механизм поворота платформы для пиления под углом до 45 градусов
- Обрезиненная рукоятка закрытого типа с удобно расположенными органами управления
- Регулируемое количество двойных ходов
- Фиксация кнопки включения в нажатом положении