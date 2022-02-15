Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э
Арт. 77777Х14128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
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6 490 ₽
- Персональная скидка
- Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э предназначен для прямой и фигурной распиловки заготовок из дерева, металла, пластмассы. Мощный 600-ваттный двигатель позволяет распиливать алюминий толщиной до 15 мм, сталь - до 8 мм. Угол наклона платформы регулируется безынструментальным способом и составляет 45 градусов в обе стороны. Наличие маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил. Всего имеется четыре ступени на выбор.
Преимущества
- Металлический корпус редуктора способствует более точной посадке внутренних узлов и лучшему отводу тепла
- Возможность подключения к пылесосу
- Зажим Quick Fix для быстрой и удобной замены оснастки
- Регулировка наклона платформы до 45 градусов в обе стороны
- Наибольшая глубина пропила: в алюминии - 15 мм, в древесине - 85 мм, в стали - 8 мм
- Длинный сетевой кабель - 4 м
- Номинальный потребляемый ток: 2.6 А
- Регулировка оборотов с помощью колесика сверху на корпусе инструмента
- Амплитуда хода пилки: 26 мм