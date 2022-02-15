Преимущества

Металлический корпус редуктора способствует более точной посадке внутренних узлов и лучшему отводу тепла

Возможность подключения к пылесосу

Зажим Quick Fix для быстрой и удобной замены оснастки

Регулировка наклона платформы до 45 градусов в обе стороны

Наибольшая глубина пропила: в алюминии - 15 мм, в древесине - 85 мм, в стали - 8 мм

Длинный сетевой кабель - 4 м

Номинальный потребляемый ток: 2.6 А

Регулировка оборотов с помощью колесика сверху на корпусе инструмента

Амплитуда хода пилки: 26 мм

Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э предназначен для прямой и фигурной распиловки заготовок из дерева, металла, пластмассы. Мощный 600-ваттный двигатель позволяет распиливать алюминий толщиной до 15 мм, сталь - до 8 мм. Угол наклона платформы регулируется безынструментальным способом и составляет 45 градусов в обе стороны. Наличие маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил. Всего имеется четыре ступени на выбор.