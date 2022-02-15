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Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э
4.3
18
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э
    Арт. 77777Х14128
    4.3
    18
    Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э
    Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э
    Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э
    Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э
    Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э

      Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х14128
      4.3
      18

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Интерскол МП-85/600Э предназначен для прямой и фигурной распиловки заготовок из дерева, металла, пластмассы. Мощный 600-ваттный двигатель позволяет распиливать алюминий толщиной до 15 мм, сталь - до 8 мм. Угол наклона платформы регулируется безынструментальным способом и составляет 45 градусов в обе стороны. Наличие маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил. Всего имеется четыре ступени на выбор.

        Преимущества

        • Металлический корпус редуктора способствует более точной посадке внутренних узлов и лучшему отводу тепла
        • Возможность подключения к пылесосу
        • Зажим Quick Fix для быстрой и удобной замены оснастки
        • Регулировка наклона платформы до 45 градусов в обе стороны
        • Наибольшая глубина пропила: в алюминии - 15 мм, в древесине - 85 мм, в стали - 8 мм
        • Длинный сетевой кабель - 4 м
        • Номинальный потребляемый ток: 2.6 А
        • Регулировка оборотов с помощью колесика сверху на корпусе инструмента
        • Амплитуда хода пилки: 26 мм